Üç ilde kömür rezervleri için ihale yapılacak

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Edirne/Merkez, Kütahya/Tavşanlı ve Bingöl/Karlıova'da 3 kömür madeni sahasını rödovans karşılığında devretmek üzere ihaleler açtı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanlara göre, Edirne/Merkez ilçesinde yaklaşık 21.2 milyon ton rezerve sahip kömür madeni sahası ruhsat ve işletme hakkının rödovans karşılığında devri yöntemiyle ihale edilecek. Geçici teminat bedeli 5 milyon TL olarak belirlenen ihale 22 Şubat'ta yapılacak.



Kütahya/Tavşanlı ilçesinde yaklaşık 52 milyon ton rezerve sahip kömür madeni sahası 10 milyon TL geçici teminat bedeliyle 23 Şubat'ta, Bingöl/Karlıova'da maden ruhsat sahalarındaki kömür rezervi ise 2 milyon TL geçici teminat bedeliyle 22 Şubat'ta ihale edilecek.



Sözleşme gereğince, bir maden ocağının işletilmesini üstlenen özel veya tüzel kişinin, ruhsat sahibine, ürettiği her bir ton maden için önceden ödemeyi taahhüt ettiği ücret rödovans olarak tanımlanıyor.