Ücretsiz doğalgaz faturaları böyle olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mayıs'ta yayımlanan kararname ile dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmayacak. Ayrıca 25 metreküpe denk gelen bedel 1 yıl boyunca ücretsiz olacak.



Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ, bedelsiz doğalgaz kullanımında faturalı sayaçların bulunduğu abone grubunda, 24 Nisan-31 Mayıs arasındaki ilk sayaç okuma işlemi sonucunda tahakkuk edecek geçmiş dönem tüketim faturasının tamamının sıfırlanacağını ve bu fatura için herhangi bir bedel ödenmeyeceğini bildirmişti.



Ön ödemeli sayaç grubunda bulunan aboneler de faturalı sayaç aboneleri gibi uygulamadan yararlanacak.



Aboneler sayaçlarında yapılacak ilk okumadaki endeksten, önceki okumada alınan endeks çıkartılarak, dönem tüketimi belirlenecek ve dönemsel tüketim miktarı kadar doğalgaz ilk gaz alımında abonelerin kartlarına ücretsiz olarak yüklenecek.

ÖRNEK FATURA



Faturada ücret kısmında "sıfır" ibaresi ile birlikte şu ifadelere yer verilecek:



"Bu faturanın esas bedeli ... liralık tutar Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun."



