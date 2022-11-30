Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisinin Temmuz-Eylül dönemindeki performansı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 arttı.

Anketlerde beklenti yaklaşık olarak yüzde 4 seviyeleriydi.

Kaynak: TÜİK

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2022 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 21,6 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 21,6, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7,6, hizmet faaliyetleri yüzde 6,9, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1,1 ve sanayi yüzde 0,3 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 14,1 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı.



Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 arttı.



GSYH, CARİ FİYATLARLA 4 TRİLYON 258 MİLYAR 168 MİLYON LİRA OLDU



Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 120,5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 milyon lira oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 241 milyar 523 milyon olarak gerçekleşti.



YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 19,9 ARTTI



Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 19,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 8,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,3 azaldı.



MAL VE HİZMET İHRACATI YÜZDE 12,6, İTHALATI İSE YÜZDE 12,2 ARTTI



Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 12,6, ithalatı ise yüzde 12,2 arttı.



İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 96,2 ARTTI



İşgücü ödemeleri, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 96,2, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 123,0 arttı.



İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 26,3 oldu



İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 29,5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 26,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 54,1 iken yüzde 54,8 oldu.

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