Uluslararası Enerji Ajansı'ndan Avrupa için 'doğalgaz kıtlığı' uyarısı

Uluslarası Enerji Ajansı (IEA), Avrupa'nın doğalgaz arzındaki eksikliğe dair acil eylem çağrısı yaptı



2023 ve 2024 yılları için Avrupa'da oluşacak arz-talep dengesine dair raporun sunumunda gazetecilere konuşan IEA Başkanı Fatih Birol, "Avrupa yönetimi ve Avrupa Komisyonu için önümüzdeki yıla yönelik tehlike çanlarını çalıyoruz" dedi.

"YAZIN BİLE GAZ EKSİKLİĞİ OLABİLİR"



Rapora göre, talebin düşeceği ve doğalgaz stoklarının oluşturulacağı 2023 yaz aylarında bile Avrupa'da 30 milyar metreküp kadar doğalgaz arzı eksikliği oluşabilir.



Birol bu büyüklükte bir eksiklik oluşursa önümüzdeki kıştan önce stokların, hedeflenen yüzde 95 seviyesinde değil, yalnızca yüzde 65 seviyesinde doldurulabileceğini söyledi.



DOĞALGAZ DEPOLARI YÜZDE 95 DOLU



Avrupa Birliği (AB) bu kışın öncesinde stoklarını yüzde 95 doldurmuş, son beş yılın ortalamasından yüzde 5, yani beş milyar metreküp daha fazla doğalgaz depolamıştı.

