Ünlü yatırımcı Warren Buffett bankacılık krizi için devrede

Dünyanın en zengin insanlarından olan ünlü yatırımcı Warren Buffett, bölgesel bankacılık krizinin ortaya çıkmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile temasa geçti. Ünlü milyarderin üst düzey yetkilileriyle temas halinde olduğu öğrenildi.

Bloomberg'in haberine göre, Buffett'ın ABD Başkanı Joe Biden'in ekibiyle birkaç kez görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin odağında, Buffett'ın ABD'de bölgesel bankacılık sektörüne yatırım ihtimali olduğu, ayrıca Buffett’in son yaşanan çalkantı nedeniyle bazı tavsiyelerde bulunduğu ifade edildi.



DAHA ÖNCE DE BANKALARI KURTARMIŞTI

Warren Buffett daha önce de kriz yaşayan bankalara güveni yeniden tesis etmek için yatırımcı statüsüyle destek olmuştu.



2011 yılında milyarder iş adamı, o dönemde sıkıntı yaşayan Bank of America'ya 5 milyar dolar yatırım yapmıştı. Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway 2008 yılında finansal krizin derinleştiği bir dönemde de Goldman Sachs'tan hisse senedi satın almıştı.



ABD bankacılık sektöründe yaşanan son çalkantı nedeniyle geçen hafta ABD'nin en büyük bankaları, California merkezli First Republic Bank'a yaklaşık 30 milyar dolar mevduat aktarmak konusunda anlaşmıştı.