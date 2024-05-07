Uzaktan veya esnek çalışma modelleri geliyor | Bakan Işıkhan: Değişime ayak uydurmak lazım

Salgın döneminde başlayan yeni çalışma sistemleriyle ilgili düzenlemelerle ilgili çalışmalar devam ediyor. İŞKUR'un eğitim ve istihdama dahil olmayan gençlere yönelik destek programında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 200 gencin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzaktan veya esnek çalışmaya ilişkin de açıklamalarda bulundu.



"MEVZUAT DÜZENLEMELERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR"



Yeni düzenlemeyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Işıkhan, "Uzaktan çalışma, esnek çalışma dediğimiz modeller gündeme gelmeye başladı. Bunun artısı da var, eksisi de var. Çalışma Genel Müdürlüğümüz bu konuda mevzuat düzenlemelerini gerçekleştiriyor." dedi.



"DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK LAZIM"



Değişime ayak uydurulması gerektiğini söyleyen Işıkhan, "Biz çalışma hayatına girdiğinizde sosyal yeteneklerinizin çok iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Hala uzaktan çalışma, esnek çalışma, güvenceli esnek çalışma modelleri bizim için daha önemli. Çalışmanın işin şekli değişiyorsa bizim de bu değişime ayak uydurmamız lazım. On yıl sonra aklınıza gelemeyecek, farklı işlerle ve çalışma modelleriyle karşı karşıya kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.



GENÇLERE STAJ TAVSİYESİ



İşe alım tercihlerinde stajın önemine ayrı bir başlık açan Bakan Işıkhan, "Herhangi bir işe başvurduğunuzda önünüze çıkan engellerden bir tanesi iş tecrübesinin olup olmaması. İş tecrübesi için de bir yerden başlamak gerekiyor. Hangi alanda lisans eğitiminizi tamamlarsanız o alanda mutlaka bir staj sürecini yaşamanız gerektiğini düşünüyorum." dedi.