Yabancıdan 157 milyon dolarlık hisse alımı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 12 Ocak haftasında 157,4 milyon dolar net hisse alımı yaptı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Ocak haftasında net 157,4 milyon dolarlık hisse senedi, 424,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 19,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.



Yurt dışında yerleşik kişilerin, 5 Ocak itibarıyla 29 milyar 196,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 12 Ocak'ta 30 milyar 789,7 milyon dolara çıktı.



Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 517,5 milyon dolardan 2 milyar 956,8 milyon dolara yükselerek, 18 Şubat 2022 haftasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ŞBS stokları da 12 Ocak haftasında 66,6 milyon dolardan 84,8 milyon dolara çıktı.



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Aynı haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1,11 milyar dolar arttı.



Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre milyar 449,20 milyon dolar artarak 102 milyar 293,70 milyon dolar oldu. Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 661,40 milyon dolar artarak 74 milyar 703, milyon dolara yükseldi. KKM'de erime sürüyor Haberi Görüntüle