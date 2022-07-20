Yabancılar 62,2 milyon dolarlık hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Temmuz haftasında net 62,2 milyon dolarlık hisse senedi, 54,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.



Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Temmuz itibarıyla 15 milyar 297,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Temmuz'da 14 milyar 742,8 milyon dolara indi.



Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 456 milyon dolardan 1 milyar 342,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 123,5 milyon dolardan 117,5 milyon dolara düştü.

