Yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme ile engelli ve yaşlı vatandaşlara yapılan ödemelerin arttığını duyurdu.



Yazılı açıklama yapan Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artış olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL’den 3 bin 504 TL’ye yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1874 TL'den 2 bin 797 TL'ye çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 2 bin 811 TL'den 4 bin 196 TL'ye yükseldi."



"ENGELLİ VE YAŞLILARIN HER ALANDA YANINDAYIZ"



Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte ödediklerini kaydeden Göktaş, şunları kaydetti:



"Bu doğrultuda şubat ayına ilişkin toplam 6,3 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdik. Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarındayız."

