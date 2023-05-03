Yeni petrol keşfinin ekonomik katkısı 2,9 milyar dolar

TÜKETİMİN YÜZDE 20'Sİ YERLİ ÜRETİMDEN



Kalay, keşiflerin enerjide dışa bağımlılığı ve enerji ithalat faturasını azaltacağını, 100 bin varillik yeni üretim artışıyla Türkiye'nin kendi tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini yerli üretimden karşılayabileceğini bildirdi.



Keşfin ekonomik katkısı sayesinde ülkede yatırım ve arama faaliyetlerinin artacağını belirten Kalay, "Ortalama Türkiye'de günlük bir kuyunun üretiminin 50-60 varil olduğundan yola çıkarsak günlük 1000 varil üreten bir kuyu gerçekten denklemi ve oyunu değiştiren bir boyut kazandırıyor. Mevcut keşfin, ham petrolün kalitesi değerlendirildiğinde, gravitesi yüksek, yani daha iyi fiyattan satabileceğimiz ve daha az maliyetli rafinaja konu olabilecek bir petrol olması da sevindirici bir haber." ifadesini kullandı.



REZERVLERDE SON DURUM



Türkiye, Gabar'daki yeni keşifle enerjide tam bağımsız bir ülke olma hedefine bir adım daha yaklaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl aralıkta Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini açıklamış ve sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu belirtmişti. Söz konusu keşifle, Türkiye'nin üretilebilir petrol rezerv miktarı 450 milyon varilden 600 milyon varile çıktı.



TPAO, Şehit Aybüke Yalçın Sahası'ndaki yeni keşfin toplam yerinde petrol rezerv miktarını yaklaşık 1 milyar varil, üretilebilir rezervi ise yaklaşık 600 milyon varil olarak tahmin ediyor.



Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, günlük petrol üretimi 1999'da yaklaşık 59 bin varil iken 2020'de 64 bin varile, 2021'de 69 bin varile ve 2022 sonu itibarıyla 80 bin varile ulaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı keşifle birlikte Türkiye'nin petrol üretiminin 180 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

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