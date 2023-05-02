Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cudi Gabar'da petrol bulduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da miting düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Şimdi Konya'da 140 bin kişi var. Antalya'da 100 bin kardeşimiz vardı. Bay bay Kemal yanındakilerle birlikte bunlar emri nereden alıyor, Kandil'den alıyor. Biz de emri Allah'tan alıyoruz. Konya gereken dersi 14 Mayıs'ta verecektir. Maşallah yine meydanlara sığmayan bir Konya görüyorum karşımda. Bu meydanda iradesine, istikbaline sahip çıkan bir Konya görüyorum. Sevdanız için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Konya'nın 'hayır' dediğinden hayır gelmez, Konya'nın 'evet' dediğine de şer bulaşmaz. Konya birliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nın da teminatı olacaktır.

"KONYA MUHALEFETE DERS VERDİ"



6 Şubat'ta asrın en büyük felaketlerinden birisini yaşadık. Konya'mızda da deprem hissedildi. Şimdi burada bir şey diyorum. Konya Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediye ekiplerimizi deprem bölgesine sevk ettik. Hatay'ı Konya'ya zimmetledik. Konya'daki belediyelerimiz her ihtiyacı deprem bölgesinde karşıladı. Muhalefetin tüm belediyelerinin yaptıklarını bir yere koyun, Konya belediyelerinin yaptıklarını da diğer yere koyun. Konya hepsinde ağır basacaktır. Belediyelerimiz muhalefete ders verdi, nasıl millete hizmet edilir öğretti. Şov ve reklam yerine yaraları saran tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. İnşallah el birliğiyle deprem bölgesini en kısa sürede ayağa kaldıracağız.

KARADENİZ GAZI



Karadeniz'de şefedip karaya çıkardığımız yerli gazımızın sevincini paylaşmak için doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık mı? 1 yıl boyunca mutfak ve su ihtiyacını faturalardan düşüyoruz. Bu müjdemizle ilgili kararı dün Resmi Gazete'de yayımladık. Hayırlı olsun. Şimdi bay bay Kemal Zonguldak'ta madenci kardeşlerime yalan üstüne yalan söylüyor. Orada Filyos var, biz gazı orada çıkardık. Hani nerede diyordunuz işte çıktı. Doğal gazı yaktık vatandaşlarımızın evlerine göndermeye başladık. Biz söz verdik ve yaptık.

"BİRİLERİNİ CİDDİ MANADA ÜRKÜTÜYOR"



Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerine teslim ettik. Togg'un teslimatlarına başladık. Yeni Altay tankımızı Silahlı Kuvvetlere teslim ettik. Dün KAAN'ın hangardan çıkarıp pis başı yaptık. İşte bunlar birilerini ciddi manada ürkütüyor. Korkanlarda var ama en çok da Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor.



Kandil'de bir tanesi diyor ki "AK Parti bizi mağarada vurdu". Sen benim Mehmedimi şehit edeceksin de biz sana 'güle güle' mi diyeceğiz. Mehmedimin intikamını sonuna kadar alacağız. Bay bay Kemal gitsin sizlerle kapalı kapılar ardında görüşsün. Onun yanında diğerleri de var. Meral hanım masayı bir bırakır gider bir gelir. Masanın altında olanlar var, belediye başkanları var. Onlar Kandil'dekilerle birlikte yürürken biz Cumhur İttifakı ile beraber yürüyoruz.

İnşallah iktidarımızın devamında ikinci nükleer enerji güç santralini sinopta inşa edeceğiz.

Türkiye artık enerjide muhtaç ülke değil, enerji ihraç eden ülke olacak. Petrol konusunda milletimizin bir asırlık hasretini gidermeye kararlıyız.

Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Gabar'daki yeni keşfimizin değeri onmilyarlarca doları buluyor. Tek derdimiz yaptığımız keşiflerin ve yatırımların ülkemizin enerji bağımsızlığını en üst düzeye çıkarması.