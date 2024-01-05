Yerköy-Kayseri hızlı tren hattına 1,2 milyar euro finansman

Uluslararası ihracat kredi kuruluşları, Birleşik Krallık İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) öncülüğünde Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için 1,2 milyar euro finansman sağlayacak.



Kayseri ve Yerköy arasında hayata geçirilecek yeni yüksek hızlı elektrikli demir yolu hattının kredi sözleşmesi için İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunda imza töreni düzenlendi.



UKEF, Avusturya, İtalya ve Polonya ihracat kredi kuruluşları ile İslami Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu (ICIEC), Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattının Yerköy-Kayseri bölümü için 1,2 milyar euro finansman sağlayacak. Mitsubishi UFJ Financial Group, yetkilendirilmiş lider düzenleyici kuruluş olarak finansmanın sağlanmasında rol alacak.



Söz konusu finansman, UKEF'in Avusturya'nın OeKB, İtalya'nın SACE ve Polonya'nın KUKE kuruluşlarıyla oluşturduğu partnerlik sonucunda ihracat kredi kuruluşlarının Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için sağlayacağı 1,027 milyar euro ve ICIEC'nin ayrıca sağlayacağı 220 milyon euroyu kapsıyor.



Finansmanın, 140 kilometrelik düşük karbonlu elektrikli demir yolu hattının geliştirilmesine katkıda bulunması öngörülürken, Türkiye'nin düşük karbonlu demir yolu ağını genişletmesine, kara yolu sıkışıklığını azaltmasına ve Yerköy-Kayseri güzergahındaki net emisyonları yılda 6 bin 500 ton karbondioksit eşdeğerinin üzerinde azaltmasına yardımcı olacağı tahmin ediliyor.



"İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ"



Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, törende yüksek hızlı elektrikli demir yolu hattı kredi sözleşmesinin İngiltere ve Türkiye arasındaki güçlü ikili ilişkilerin güzel bir örneği olduğunu söyledi. Bakan Badenoch, büyük ekonomisi ve stratejik konumu ile Türkiye'nin Birleşik Krallık için büyük iş fırsatları sunduğunu belirterek, "Türkiye ile yeni ticari ilişkilerimize imkan sağlayacak görüşmelere başlamaktan da büyük bir heyecan duyuyorum." diye konuştu.



Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez de "Bu projenin hayata geçirilmesinin, standart demiryolu bağlantısı açısından ülkemiz için çok değerli olacağına inanıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla büyük şehirler ve çevre bölgeler arasındaki erişilebilirlik artacaktır. Bu tür demiryolu projeleri şehirlerin ve bölgesel merkezlerin imajına ve erişilebilirliğine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ise sürdürülebilir, güvenli, etkin ve verimli bir ulaşım altyapısı oluşturmanın her zaman öncelikleri olduğunu belirtti.