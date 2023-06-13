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YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer

Okulların kapanması ve Kurban Bayramı dolayısıyla şehirlerarası ulaşımda yoğunluğun artması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, artacak yolcu talebini karşılamak için önlemler alındığını açıkladı.

YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer

Okulların kapanması ve dolayısıyla şehirlerarası ulaşımda yoğunluğun artması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren () ile ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 24 bin 472 kişilik kapasite artışı yapıldığını açıkladı.

Bu kapsamda, YHT'lere ek sefer konulacak, ana hat ve bölgesel trenlere vagon ilave edilecek.

24 EK SEFER 

Ankara-İstanbul hattında 17 Haziran ile 2 Temmuz arasında ek seferler çalışacak.

Konya-İstanbul, Ankara-Sivas hattında da ek sefer yapılacak.

Toplam 24 ek seferin biletleri çarşamba günü satışa sunulacak.

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