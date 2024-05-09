Yılın ikinci enflasyon raporu bugün açıklanacak: Vatandaşın enflasyon tahmini ne?

Enflasyon özellikle son yıllarda halkın gündeminden düşmüyor. Fiyatların daha da yükseleceği beklentisi harcamaları artırıyor. Buzdolabı, bilgisayar, cep telefonu gibi dayanıklı tüketim malı harcamaları öne çekiliyor. Firmalar ürünlerinin fiyatını, çalışanlar maaş taleplerini buna göre belirliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30’da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.



Karahan daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.



Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu.



VATANDAŞIN ENFLASYON TAHMİNİ NE?

Koç Üniversitesi'nden bir ekip ve Konda, vatandaşın tahminlerini ölçen Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'ni yayımlamaya başladı.



Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Üniversitesi 1978 yılından beri hanehalklarının enflasyon beklentilerini açıklıyor. TEBA verisi de aynı kriterlerle hesaplanacak. Enflasyonu değil, enflasyona dönük beklentileri ölçecek.



Nisan ayı TEBA verisine göre, hanehalklarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 96 seviyesinde.

