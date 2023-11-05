Yılmaz: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi programında konuştu.



Konuşmasında enflasyonla mücadeleye yönelik mesajlar veren Yılmaz şunları kaydeti:



"Dünya ile birlikte bizim de yaşadığımız elbette sorunlarımız var. Özellikle enflasyon hayat pahalılığı en önemli sorunumuz. Bu konuda da gerekli tüm adımları atıyporuz. Atmaya devam edeceğiz. Para potlikası ile, maliye poltikaları ile yapısal reformlarla enflasyonu da yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz.



"AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ BAŞLADI"



Burada yaptığımız mücadelenin aylık bazda sonuçlarını görmeye başladık. Aylık bazda düşüş eğilimi başlmış durumda. Yıllık bazda ise gelecek yılın ortalarından itibaren düşüşü göreceğiz. 2026'da tek haneli rakamlara ulaşmış olacağız."



Ekim ayında TÜFE yüzde 3,43 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ekim sonu itibarıyla yüzde 61,36 düzeyinde bulunuyor.

SON DAKİKA HABERİ: Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı Haberi Görüntüle