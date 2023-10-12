Zeytinde hasat zamanı | Rekolte önceki yıllara göre düşük

"ZEYTİNE İLAÇ GİBİ OLDU"



Kurak bir yıl olduğu için rekoltenin düşük olduğu senede son yağan yağmurun zeytine ilaç gibi yaradığını söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "İlimizde 300 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılmaktadır. Kuraklıklara ve olumsuzluklara rağmen rekolte bu sene çok şükür iyi, beklentimiz yüksek. Diğer illere göre Kilis’te en çok zeytinyağı ihracata gitmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



"ZEYTİNYAĞI ALTINLA YARIŞIYOR"



Kuraklıklarla birlikte gelen rekolte düşüklüğünden dolayı zeytinyağı fiyatlarının yükseleceğini söyleyen Özdemir, ‘‘Türkiye genelinde anormal derece rekolte düşük fiyatlarında 200 TL üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Diğer illere göre zeytinyağının tadı ve aramosı diğer illere göre daha çok tutulan üründür. Biz ilimizden başta Avrupa olmak üzere her tarafa ihracat yapmaktayız. Zeytinin başkentinde hasat başladı.’’ diye konuştu.

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