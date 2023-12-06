Zeytinyağına dikkat! Fiyat arttı, sahtesi çoğaldı

İstanbul'un 39 ilçesinde zeytinyağı denetimi yapıldı. Alınan 15 numunenin 8'inde olumsuzluk tespit edildi.
Son dönemde zeytinyağı fiyatlarındaki artışla birlikte piyasada sahte ürünlerin çoğaldığı yönündeki ihbarlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.
Olumsuzluk tespit edilen işletmelere ceza yağdı.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Zeytinyağında çok yoğun bir şekilde taklit ve tağşiş karşımıza çıkıyor. Taklit ve tağşiş yönünden olumsuz çıkan numunelerin sonucunda işletmelerimize 65 bin ile 6 milyon 600 bin arasında idari para cezası uygulanıyor." bilgisini verdi.
300-350 LİRANIN ALTINDA OLMAZ
Uzmanlar özellikle de pazar yerlerinde satılan sahte ve hileli zeytinyağları konusunda uyarıyor.
Zeytinyağ üreticisi Mustafa Kürlek ise iyi bir zeytinyağ litre fiyatının 300-350 lira altında olmasının pek de mümkün olmadığını söyleyerek, "Pazar yerlerinde markasız satılan yağlar ciddi derecede tehlke arzediyor. Bu yağların içine pamuk yağı, aspir yağı, kanola yağı dediğimiz tohum yağları karıştırılıyor. Bu yağların litre fiyatı 30 lira olunca ortaya çıkan yağ 150-200 liraya zeytinyağı gibi satıyorlar." açıklamasını yaparak tületicileri uyardı.
Tüketicilerin taklit zeytinyağını anlamaları zor. Uzmanlar zeytinyağı alırken, güvenilir, üretim yeri belli ürünlerin tercih edilmesini tavsiye ediyor.
Kimgayet Kaan Alpat ise, "Yemeklik yağların içerisine sanayide kullanılan farklı tarzda yağlar kullanılıyormuş. Bunları cihazın saptamasıyla görebiliyoruz." dedi.
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