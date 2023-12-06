Zeytinyağına dikkat! Fiyat arttı, sahtesi çoğaldı

300-350 LİRANIN ALTINDA OLMAZ

Uzmanlar özellikle de pazar yerlerinde satılan sahte ve hileli zeytinyağları konusunda uyarıyor.



Zeytinyağ üreticisi Mustafa Kürlek ise iyi bir zeytinyağ litre fiyatının 300-350 lira altında olmasının pek de mümkün olmadığını söyleyerek, "Pazar yerlerinde markasız satılan yağlar ciddi derecede tehlke arzediyor. Bu yağların içine pamuk yağı, aspir yağı, kanola yağı dediğimiz tohum yağları karıştırılıyor. Bu yağların litre fiyatı 30 lira olunca ortaya çıkan yağ 150-200 liraya zeytinyağı gibi satıyorlar." açıklamasını yaparak tületicileri uyardı.



Tüketicilerin taklit zeytinyağını anlamaları zor. Uzmanlar zeytinyağı alırken, güvenilir, üretim yeri belli ürünlerin tercih edilmesini tavsiye ediyor.



Kimgayet Kaan Alpat ise, "Yemeklik yağların içerisine sanayide kullanılan farklı tarzda yağlar kullanılıyormuş. Bunları cihazın saptamasıyla görebiliyoruz." dedi.