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Zeytinyağında rekor alım fiyatı

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatını yüzde 264 artışla kilogram başına 295 lira olarak belirledi. Ürün alım fiyatının artırılmasının ilerleyen süreçte market fiyatlarına yansıyabileceği dile getiriliyor.

Zeytinyağında rekor alım fiyatı

Zeytinyağında artan maliyet ve düşük rekolte fiyata yansıyor. TARİŞ Zeytin ve Birliği, alım fiyatını rekor düzeyde artırdı.

Sızma zeytinyağında geçen sezon 81 lira olan fiyat yeni sezon için 295 liraya çıkarıldı. Yani yüzde 264 oranında artırıldı.

Çiftçiler ürününü bu fiyattan TARİŞ'e satabilecek, rakam piyasada belirleyici olacak.

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, fiyat artışının üreticinin alın terinin karşılığını alabilmesi için yapıldığını belirtti.

Sürek, sezon içerisinde piyasa hareketlerini inceleyerek değişime gidebileceklerini ifade etti.

Ürün alım fiyatının artırılmasının ilerleyen süreçte market fiyatlarına yansıyabileceği dile getiriliyor.

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