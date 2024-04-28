2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? İşte tarih bilgisi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları meşalesi yakıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından yapılan açıklamada, 33. Olimpiyat Oyunları için düzenlenen geleneksel meşale yakma töreni, Yunanistan'daki Olympia Antik Kenti'nde gerçekleşti.



PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?



Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.



306 MADALYA İÇİN YARIŞILACAK



32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Oyunlarda 306 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış Paris 2024’te yer alacak.