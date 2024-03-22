A Milli Takım'da Semih Kılıçsoy krizinin perde arkası

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçının kamp kadrosunu duyurmuştu.

Kadroda Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy da yer alıyordu. Ancak dün TFF'den yapılan açıklamaya göre Ahmetcan Kaplan ile Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderildiği açıklandı.

Sözcü'nün haberine göre, Montella'nın ilk 11'de düşündüğü 18 yaşındaki Semih Kılıçsy'un, Hamit Altıntop'un önerisiyle U21'e gönderildiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ

Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ise alınan bu kararın ardından tepki göstermişti.

Uçar, "Formunun zirvesinde Semih Kılıçsoy, A Milli Takım davetiyle büyük moralle katıldığı kampta ne teknik ne taktik idmanlara alınmış, takımdan ayrı tutulmuştur. Kendini geliştirebileceği, görgü ve tecrübesini artıracağı antrenmanlara almayacaksanız neden milli takıma çağırdınız?" ifadelerini kullanmıştı.

MONTELLA'DAN SEMİH AÇIKLAMASI

Montella tepkilerin ardından, "Semih bizim çok sevdiğimiz bir futbolcu ama bir yılı tamamlamamış bir oyuncu. Beşiktaş taraftarı çok rahat olmalı, ellerinde pırıl pırıl bir oyuncu var. Ben formaların rengine göre karar vermiyorum. Burada az oynayacağına orada daha fazla oynamasını istedim” diye konuşmuştu.