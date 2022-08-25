Başakşehir, Konferans Ligi'nde gruplara kaldı

Haberler - Anadolu Ajansı 25.08.2022 - 23:55 | Son Güncelleme : 26.08.2022 - 00:51
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp'i 3-1 mağlup etti.
İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin rövanşında rakibini deplasmanda 2 farklı yenen Medipol Başakşehir adını grup aşamasına yazdırdı.
Turuncu-lacivertlilerin golleri 8. dakikada Berkay Özcan, 58. dakikada Okaka ve 83. dakikada Aleksic'den geldi.
Ev sahibi Antwerp'in tek golünü 56. dakikada penaltıdan Frey kaydetti.