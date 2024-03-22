Feyyaz Uçar: Semih beni ağlayarak aradı

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, milli takımda yaşanan oyuncuları Semih Kılıçsoy ve Ajax'ın yıldızı Ahmetcan Kaplan hakkında açıklamalarda bulundu.



"SEMİH BENİ AĞLAYARAK ARADI"



NTV'nin Youtube üzerinden yayınlanan Gündem Spor programına konuşan Uçar, "Semih beni ağlayarak aradı. 'Hocam 3 gündür buradayım hiçbir idmana alınmadım burada çok mutsuzum. Beni buradan alın' dedi." ifadelerini kullandı.



"ÜST AKIL VARSA DAHA DA ÜZÜCÜ"



"Beşiktaş'ın maçına gelenler Semih'i izlemek için geliyor." diyen Kılıçsoy, "Evladımız üzüldü, onun peşinden giden çocuklar üzüldü. Üzerinde düşünülmemiş garip bir olay, bunun açıklaması daha inandırıcı olmalıydı. Açıklamalar daha berbat. Kulüp bazında görüşmelerde tatmin edici bir cevap alamadık. Üst akıl varsa daha da üzücü olur. Bizim üzüntümüz oyuncumuza karşı yapılan tavır."

"AHMETCAN'A YAPILAN DA HAKSIZLIK"



"Ümit Milli Takım'ın önemli bir maçı olduğu söyleniyor. Ümit Milli için yaşı tutan birkaç tane oyuncumuz daha var, o zaman onlar niye gitmedi? Bir tek Ahmetcan Kaplan ve Semih gitti. Ben hafta sonu Ajax maçını izlemeye gittim, sahanın en iyisiydi Ahmetcan. Sadece Semih'e değil, o çocuğa yapılan da bir haksızlık var."