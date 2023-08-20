Lionel Messi'den bir yeni rekor daha: En çok kupa kaldıran oyuncu oldu

Ligler Kupası finalinde Nashville SC, Messi'nin takımı Inter Miami ile karşı karşıya geldi.



Normal süre 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken Lionel Messi, 23. dakikada Inter Miami adına tek golü atarak gol attığı maç sayısını yediye çıkardı. Ayrıca maçın penaltı atışlarında Inter Miami'nin ilk penaltısını gole çevirdi.



Kupanın galibini belirlemek için penaltılara kalan mücadele 9-10 Inter Miami üstünlüğüyle tamamladı ve böylelikle kupanın sahibi Miami oldu.

EN ÇOK KUPA KAZANAN OYUNCU OLDU



Son kazandığı kupayla beraber Messi, 2004'te başlayan kariyerinde 44 kupa kazanarak futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu.

ZİRVEYİ DANİ ALVES İLE PAYLAŞIYORDU

Arjantinli yıldız zirveyi daha önce 43 kupa kazanmış olan eski takım arkadaşı Dani Alves ile paylaşıyordu.

YEDİNCİ MAÇINDA KUPA KAZANDI



Lionel Messi, Inter Miami formasıyla çıktığı yedinci maçta bir kupa kazandı.

