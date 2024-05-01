Philadelphia 76ers, Knicks karşısında seriyi 3-2'ye getirdi

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı'nı 7. sırada bitiren Philadelphia 76ers, 2. sırada tamamlayan New York Knicks'i uzatma sonunda 112-106 mağlup etti.



76ers'ta Tyrese Maxey, 46 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.



Knicks'te Jalen Brunson'ın 40 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



CAVALİERS, 3-2 ÖNDE

Play-off ilk turunda Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'i 104-103 yenerek seride 3-2 öne geçti.



Cavaliers'ta Donovan Mitchell 28, Darius Garland ise 23 sayı kaydetti.



Magic'te Paolo Banchero, 39 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.



SERİDE GERİDE OLAN BUCKS, PES ETMEDİ

Milwaukee Bucks, Indiana Pacers'ı 115-92 mağlup ederek seriyi 3-1'den 3-2'ye getirdi.



Bucks'ta Khris Middleton ve Bobby Portis, 29'ar sayı kaydetti.



Pacers'ta ise Tyrese Haliburton, 16 sayı attı.

