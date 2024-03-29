Premier Lig top toplayıcıları yasakladı!

Premier Lig, top toplayıcıların ev sahibi takımlara haksız avantaj sağladığı gerekçesiyle maç esnasında topu oyunculara geri atmalarını yasakladı.

Telegraph'ın haberine göre, Güncellenen kurallarla birlikte oyuncular artık kendilerine atılan topu almak yerine en yakın koniden topu almalıdır.

Premier Lig el kitabında yer alan adıyla top toplayıcılar artık maçlar sırasında konilerin yanında bile bulunamayacak.

Lig, bunun oyunculara maçlar sırasında topu kendilerinin getirmeleri gerektiğini açıkça göstereceğini umuyor.

MAÇ ESNASINDA DÖRT TOP DAHA BULUNACAK

Değişikliğin bir parçası olarak, maçlar sırasında taç çizgilerinde artık dört top daha bulunacak. Top toplayıcılar, yedek top kullanıldığında topu boş bir koniye geri göndermekle görevli olacak.

EDEN HAZARD TEKMELEMİŞTİ

Top toplayıcı çocukların karıştığı en ünlü olaylardan biri 2013 yılında Chelsea'li Eden Hazard'ın Swansea City ile oynanan Premier Lig maçı sırasında bir top toplayıcı çocuğa tekme atmasıyla yaşandı.

Hazard topu, üzerine düşen top toplayıcı çocuğun altından almaya çalışıyordu.