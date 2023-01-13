SON DAKİKA: Galatasaray 3-0 Hatayspor (İlk yarı sonucu)

Son dakika haberi! Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

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7. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Oliveira'nın bekletmeden vurduğu top kaleci Erce'de kaldı.



9. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Abdülkerim'in uzun gönderdiği topu ceza sahası yayı içindeki Recep Burak uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazdaki Kerem'de kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı karşı karşıya kaldığı kaleci Erce'nin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.



18. dakikada Kamil Ahmet'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin karşı karşıya vuruşunda, kaleci Muslera ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.



27. dakikada Dubois'in soldan ortasında altıpas gerisinde yükselen Barış Alper'in kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.



36. dakikada hızlı gelişen atakta solda topu alarak içeri kat eden Ribeiro'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



45+4. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dubois'in bekletmeden ortaladığı topa altıpas içindeki Mata uygun durumda kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.



45+6. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Hatayspor savunmasının hatasında topu kapan Icardi'nin ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top kaleci Erce'den döndü. Pozisyonu takip eden Mata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.



Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın ligde geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dries Mertens kadroda yer almazken, Berkan Kutlu ve Milot Rashica da yedeğe çekildi.



Teknik direktör Okan Buruk, Atakaş Hatayspor karşısında bu futbolcuların yerlerine Lucas Torreira, Juan Mata ve Mauro Icardi'yi görevlendirdi.



Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Berkan Kutlu ve Milot Rashica'nın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Yusuf Demir ve Emin Bayram oturdu.



Galatasaray'da Patrick van Aanholt ile sakatlıkları bulunan Kazım Karataş ve Mathias Ross maçın kadrosunda yer almadı.



ICARDİ 4 MAÇ SONRA 11'DE YER ALDI



Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.



Antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Icardi, son olarak 13. haftadaki Medipol Başakşehir maçının başlangıç kadrosunda bulunmuştu.



Arjantinli futbolcu, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan derbide de sonradan oyuna dahil olmuştu.



JUAN MATA İKİNCİ KEZ 11'DE BAŞLADI



Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cezalı Dries Mertens'in yokluğunda orta sahada Juan Mata'ya formayı verdi.



İspanyol futbolcu, bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktı.



Mata, daha önce Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11'de görev yapmıştı.



TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ



Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini doldurdu.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, son haftalarda etkili performansıyla liderlik koltuğuna oturan takımlarına destek verdi.



Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının geçen hafta deplasmanda 3-0 yendiği Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.

