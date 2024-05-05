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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: İstediğimiz oyunu sergileyemedik

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda 6-1 yenildikleri Galatasaray maçında futbol adına iyi işler yapamadıklarını söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: İstediğimiz oyunu sergileyemedik

Uygun, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hakem Arda Kardeşler'in yönetimini eleştiren Uygun, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Futbol adına güzel şeyler veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Hakem Arda Kardeşler'i bilseydim Taha Akgül ile Sebahattin Öztürk'ü getirirdim. Güreşlere katılırdık. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Oyun düzenimiz bozuldu. Gücümüz de zaten belli. Sonrasında golleri attı. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bülent Uygun, soru almadan basın toplantısını tamamladı.

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