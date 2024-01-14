SON DAKİKA: İspanya'da Süper Kupa Real Madrid'in

REAL MADRİD KASASINI DOLDURDU

Mevcut anlaşma gereği Süper Kupa turnuvasına katılımdan dolayı Barcelona ve Real Madrid 2,8'er milyon avro, Atletico Madrid 1,7 milyon euro, Osasuna ise 750 bin euro almıştı.



Finale kalan iki takım 1'er milyon euro daha alırken, Real Madrid kupayı kazarak 2 milyon euroyu daha kasasına götürdü.



Diğer yandan her iki takımın teknik direktörleri Real Madrid'den Carlo Ancelotti ve Barcelona'dan Xavi Hernandez, kariyerlerinde 9. kez karşı karşıya geldi.



Bu zamana kadar iki teknik adam arasında 4'er galibiyetli eşitlik, bu karşılaşmadaki galibiyet sonrasında 5-4 Ancelotti lehine değişti.