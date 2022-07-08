SON DAKİKA: Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya transferini açıkladı

Son dakika haberi! Galatasaray Kulübü, Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'de Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla'ya transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

5 YILLIK ANLAŞMA

Sevilla da Marcao'nun transferi için Galatasaray'la prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçerek Güney Kore'nin başkenti Seul'de takıma katılacağı ve 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.



GALATASARAY FORMASIYLA 141 RESMİ MAÇ



Sarı-kırmızılı takıma 2018-2019 sezonunun devre arasında katılan Marcao, 106'sı Süper Lig olmak üzere 141 resmi maça çıktı.



Brezilyalı futbolcu, birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

