Stefano Denswil'den olaylı maç yorumu: Yerde bıçak olduğu görülüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 mağlup oldu.

Mücadelenin sonunda sahaya giren bordo-mavili taraftarlar ile sarı-lacivertli futbolcular arasında olaylar yaşandı.

De Telegraaf'a konuşan Denswil, "Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan bir maç ister Trabzon'da ister İstanbul'da oynansın, her zaman çok gergin geçer. Bunun sebebi ise Fenerbahçe'nin bizim ezeli rakibimiz olması. Ancak bu maçtaki kadar zehirli bir atmosferi daha önce hiç yaşamamıştım." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNTÜLER, YERDE BİR BIÇAK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"



Fenerbahçeli futbolcuların güvenliğini sağlamaya çalıştığını belirten Denswil, "Oyuncularımız tehdit hissetmedi çünkü taraftarlar provokatif Fenerbahçeli oyuncuları arıyordu. Görüntüler, birinin korner bayrağını alıp bir oyuncunun peşinden gittiğini ve yerde bir bıçak olduğunu gösteriyor. Olaylar başladığı sırada neredeyse soyunma odasındaydım. Kısa sürede sahada onlarca taraftar vardı. Tabii ki olayları yatıştırmaya çalıştım. Trabzonsporlu futbolcuların Fenerbahçeli futbolcuları güvenli bir şekilde soyunma odasına götürmeye çalıştığını gösteren videolar da var." dedi.

"BU FUTBOLUN BİR PARÇASI DEĞİL"



Surinamlı stoper, "Böyle bir anda kendi güvenliğinizi de korumanız gerekiyor. Bu yüzden geç kaldığım için bir noktada içeri gitmeye karar verdim. "Bu futbolun bir parçası değil, bunu görmek istemezsiniz ve bu affedilemez ama burası Türkiye." diye konuştu.

Denswil, Trabzonspor formasıyla 79 resmi maça çıkıp 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.