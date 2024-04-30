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Süper Lig'de 34. hafta tamamlandı (Süper Lig'de güncel puan durumu, haftanın sonuçları ve 35. hafta programı)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Haftanın maç sonuçları ne? 35. hafta programında hangi maçlar var?

Süper Lig'de 34. hafta tamamlandı (Süper Lig'de güncel puan durumu, haftanın sonuçları ve 35. hafta programı)

Haftanın kapanış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

'de Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray, üst üste 15 maçla ligde galibiyet rekoru kırdı. Puanını 93'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, bitime 4 hafta en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan 4 puanlık farkı korudu.

Fenerbahçe ise derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 89 puanla ikinci sırada yer aldı.

HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Lig'de 34. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: 0-3

Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: 1-0

EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: 1-2

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: 1-2

Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: 6-0

Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-2

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: 4-1

PUAN DURUMU

Ligde 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig'de 34. hafta tamamlandı (Süper Lig'de güncel puan durumu, haftanın sonuçları ve 35. hafta programı) - 1 Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

35. HAFTANIN PROGRAMI

'de 35. hafta maçlarının programı şöyle:

3 Mayıs Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

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