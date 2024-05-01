Thibaut Courtois EURO 2024'te olmayacak

Real Madrid ve Belçika Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi Thibaut Courtois, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer almayacak.

Kicker'ın haberine göre, Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Domeniceo Tedesco, 31 yaşındaki kaleciyi kadroya almayacağını açıkladı.

Tedesco yaptığı açıklamada, "Bu konuyla ilgili zaten her şey söylendi. Formda ve sakatlığı bulunmayan oyunculara odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İKİ KEZ DİZ SAKATLIĞI YAŞADI

Real Madrid'de sezon başında çapraz bağı kopan Belçikalı kaleci sahalardan uzun süre uzak kaldı. Courtois, iyileşme süreci başlarken tekrar diz sakatlığı yaşadı ve bu sezon 48 maç kaçırdı.

Deneyimli eldivenin Laliga'da Real Madrid'in Cadiz ile oynayacağı mücadelede yeniden formasına kavuşması bekleniyor.