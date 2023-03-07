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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan istifa kararı

SON DAKİKA: Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan istifa kararı

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Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından teknik direktör Abdullah Avcı istifa kararı aldı. Kararın kulüp tarafından da resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Avcı'nın, Ağaoğlu'nun başkanlığı bırakmasının ardından kongrede seçilecek yeni yönetimin önünü açmak için bu yönde karar aldığı öğrenildi. 

AVCI'NIN KARNESİ 

Trabzonspor'da 116 maç görev alan Avcı, bu maçlarda 65 galibiyet, 29 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı. 

Trabzonspor bu süreçte deneyimli teknik adamla birlikte, 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşadı. 

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