78.139
BIST
3,528
DOLAR
3,712
EURO
130,76
ALTIN
CANLI YAYIN
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
SON DAKİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
YAŞAM
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
EMLAK
SANAT
OTOMOBİL
EĞİTİM
NTV EKRANI
PİYASALAR
BİST
DÖVİZ
ALTIN/EMTİA
GCM ile FOREX
FOTO
VİDEO
İstanbul'da köprü geçiş ücretleri artırıldı
Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretinde indirim
Altın 2016'da yatırımcısına yüzde 32 kazandırdı
Dolar, borsa altın... İşte yılın en çok kazandıranı
Yılın son günü zam
Yemek yiyerek para kazanıyorlar
Varlık Barışı'nda süre uzadı
Dış açık kasımda daraldı
AVM'lere plaka tanıma sistemi
Yeni kimlikler için başvuru tarihi
DOLAR 2017'DE NE OLUR?
2017'DE RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?
2017'DE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?
2017 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Dolar 2017'de ne olur?
İstanbul'da taksi için "indi-bindi" ücreti tartışma yarattı
Bakan'dan asgari ücret açıklaması
İki kıta arası yaya yolu geliyor
Yemek yiyerek para kazanıyorlar
2017'NİN VERGİ ZAMLARI
DÜNYA BORSALARI
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ(%)
Dow Jones
19.771,91
-47,87
% -0,24
Nasdaq
5.385,10
-46,99
% -0,87
S&P
2.239,61
-9,65
% -0,43
Dax
11.481,06
30,01
% 0,26
Nikkei
19.114,37
-30,77
% -0,16
Dolar ne kadar? (29 Aralık 2016)
Altının gramı 131 liranın üzerini gördü (Çeyrek altın ne kadar?)
Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?
Sıfır faizli KOSGEB kredi sorgulaması nasıl yapılır?
PİYASALARDA SON DURUM
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ (%)
BIST
78.138,66
302,81
% 0,39
DOLAR
3,5276
0,01
% 0,16
EURO
3,7122
0,02
% 0,46
ALTIN
130,7616
0,00
% 0,00
PETROL
53,72
-0,34
% -0,63
Ana sayfa
>
Ekonomi
<
Sayfa
1
>
Bireysel emeklilikte (BES) yeni sistem
"Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen hatlarımız perşembe günü koptu"
Sağlık Bakanlığından 16 bin sözleşmeli personel alımı
LPG ithalatı ekimde arttı
İstanbul'da planlı elektrik kesintileri iptal
Çekte yeni dönem başlıyor
Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman? (Kime ne kadar verilecek?)
Yılbaşı ikramiyesiyle neler yapılır? (60 milyon lira)
İndi-bindi ücreti yargıya taşınıyor
THY'den sahte iş ilanı uyarısı
Venezuela'da 50 bolivarlık madeni para basıldı
Dolarda son durum (30 Aralık 2016)
DAHA FAZLA GÖSTER
'DE ARA
ARAMADAN
ESC
TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ
ARA
ARAMA İÇİN
ENTER
YAP