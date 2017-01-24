83.827
BIST
3,880
DOLAR
4,157
EURO
148,61
ALTIN
CANLI YAYIN
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
SON DAKİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
YAŞAM
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
EMLAK
SANAT
OTOMOBİL
EĞİTİM
NTV EKRANI
PİYASALAR
BİST
DÖVİZ
ALTIN/EMTİA
GCM ile FOREX
FOTO
VİDEO
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT (ÖDEME İÇİN SON 2 GÜN)
TORUN BAKIM DESTEĞİ PROJESİNİ NTV'DE ANLATTI
ÖMER KOÇ'TAN PİYASA VE FAİZ YORUMU
Yapılandırma hakkını kaybeden borçluya son şans
Mehmet Şimşek'ten Fitch tepkisi
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch'in kararı ne anlama geliyor?
Merkez Bankası'ndan kur açıklaması
Standard & Poor's'tan 'Türkiye' açıklaması
Şimşek: Reformlar ekonomiyi güçlendirecek
EN İYİ YATIRIM ARACI HANGİSİ?
30 MİLYON EURO'YA PSG'YE TRANSFER OLDU
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT (ÖDEME İÇİN SON GÜNLER)
10 SORUDA BES'TE YENİ DÖNEM
Artık sokakta süt satılmayacak
Elektrikte kampanya dönemi hakkında bilmeniz gereken her şey
Cemil Ertem: Merkez Bankası doğru yapıyor
Gramın çeyreği 35 lira
Gölyazı turizm merkezi oluyor
YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURULARI BAŞLADI
DÜNYA BORSALARI
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ(%)
Dow Jones
20.091,55
-9,36
% -0,05
Nasdaq
5.655,18
-1,16
% -0,02
S&P
2.294,36
-2,32
% -0,10
Dax
11.814,27
-34,36
% -0,29
Nikkei
16.798,05
-9,57
% -0,06
Dolar ne kadar? (27 Ocak dolar fiyatları)
Gram altın 148 lirayı aştı (Çeyrek altın ne kadar?)
Avrasya Tüneli tüm gün açık olacak
Altına talebi artıracak 6 faktör
PİYASALARDA SON DURUM
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ (%)
BIST
83.827,39
0,85
% 0,00
DOLAR
3,87965
0,01
% 0,27
EURO
4,1574
0,02
% 0,44
ALTIN
148,6098
0,00
% 0,00
PETROL
53,17
0,42
% 0,80
Ana sayfa
>
Ekonomi
<
Sayfa
1
>
Kurtulmuş'tan Fitch açıklaması
THY 2017'de de büyüyecek
"Yapılandırmada ikinci şans" yürürlüğe girdi
Yunanistan meclisinden "iflas" senaryosu
Dolar ne kadar?
Alphabet'ten 3 ayda 26 milyar dolarlık gelir
Konut fiyatları kasımda arttı
Trafikte elektrikli araçlar artacak
ABD, stratejik petrol stoklarını satıyor
"Bu fuar karanlık güçlere karşı bir meydan okumadır"
"Euro çökebilir"
Artık sokakta süt satılmayacak
DAHA FAZLA GÖSTER
'DE ARA
ARAMADAN
ESC
TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ
ARA
ARAMA İÇİN
ENTER
YAP