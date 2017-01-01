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DOLARDA SON DURUM
EN ZENGİN BAŞKAN OLACAK
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Taksi ücretlerinde yeni dönem
GSM operatörlerinin telefon satışı rekor kırdı
Çalışan anneye bin 500 liraya kadar destek
10 yabancı şirketten 4'ünü Suriyeliler kurdu
Türk Akımı'na bir onay daha
2 bin lira maaşla kadın taksici aranıyor
Çin'de 26 yılın en yavaş büyümesi
EN İYİ YATIRIM ARACI HANGİSİ?
KONUT ALIMINDA 20 YIL TAKSİT HAZIRLIĞI
TÜRKİYE'NİN EN UZUN TÜNELİNİN YÜZDE 88'İ TAMAMLANDI
10 SORUDA BES'TE YENİ DÖNEM
Mehmet Şimşek: Doların değerlenmesi gelişen ülkelerin lehine değil
Torun bakım maaşında detaylar belli oluyor
Yeni mezuna maaş desteği ne zaman devreye girecek?
Palm yağı hakkında bilmeniz gereken her şey
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YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURULARI BAŞLADI
DÜNYA BORSALARI
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ(%)
Dow Jones
19.826,00
93,60
% 0,47
Nasdaq
5.540,08
-15,57
% -0,28
S&P
2.271,25
7,56
% 0,33
Dax
11.630,13
33,24
% 0,29
Nikkei
19.137,91
65,66
% 0,34
Dolar ne kadar? (19 Ocak dolar fiyatları)
Altının gramı 147 liranın üzerinde (Çeyrek altın ne kadar?)
Bülent Tüfenkci: Gümrüklerde 2,6 milyar liralık kaçakçılık önlendi
Altına talebi artıracak 6 faktör
PİYASALARDA SON DURUM
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ (%)
BIST
83.067,15
766,83
% 0,93
DOLAR
3,7682
-0,06
% -1,55
EURO
4,03115
-0,05
% -1,27
ALTIN
146,3281
0,00
% 0,00
PETROL
53,22
1,10
% 2,11
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Ekonomi
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