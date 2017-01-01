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DÜNYA BORSALARI
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ(%)
Dow Jones
20.065,69
180,78
% 0,91
Nasdaq
5.636,20
-6,45
% -0,11
S&P
2.296,95
16,10
% 0,71
Dax
11.651,49
23,54
% 0,20
Nikkei
18.918,20
3,62
% 0,02
Altının gramı 146 liranın üzerinde (Çeyrek altın ne kadar?)
Dolar ne kadar? (3 Şubat dolar fiyatları)
Dolarda düşüş sürer mi?
Altına talebi artıracak 6 faktör
PİYASALARDA SON DURUM
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ (%)
BIST
88.389,50
995,31
% 1,14
DOLAR
3,6979
-0,04
% -1,00
EURO
3,9871
-0,04
% -0,90
ALTIN
145,1579
-1,27
% -0,86
PETROL
53,83
1,08
% 2,05
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Ekonomi
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