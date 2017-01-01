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-192,04
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Dolar ne kadar? (16 Ocak dolar fiyatları)
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PİYASALARDA SON DURUM
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ (%)
BIST
82.003,89
479,57
% 0,59
DOLAR
3,7802
0,06
% 1,49
EURO
4,0093
0,05
% 1,19
ALTIN
145,7629
2,60
% 1,82
PETROL
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0,00
% 0,00
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Ekonomi
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