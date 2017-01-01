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BIST
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20 TAKSİTLİ EVDE ÖDEME PLANI
DOLAR NE KADAR?
3 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
İSTANBUL TRAFİĞİNE YENİ ÇÖZÜM
Emeklilere banka promosyonu için protokol imzalandı
LPG'ye 16 kuruş zam geliyor
Altın fiyatları yükseldi
"Alman firmaları Türkiye'de kalacak"
Sicil affı için son tarih belli oldu
TL ile ihracat yüzde 29 arttı
6 bin aracını geri çağırıyor
67 YIL SONRA İLK KEZ VERGİ ALACAKLAR
BÜYÜKANNE MAAŞI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY
TÜRK AKIMI RUS KONSEY'DEN DE GEÇTİ
10 SORUDA BES'TE YENİ DÖNEM
Açıkta peynir satışı yasak ama...
Elektrikte kampanya dönemi hakkında bilmeniz gereken her şey
Artık sokakta süt satılmayacak
Avrasya Tüneli 24 saat hizmet vermeye başladı
Gölyazı turizm merkezi oluyor
YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURULARI BAŞLADI
DÜNYA BORSALARI
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ(%)
Dow Jones
19.860,77
-110,36
% -0,55
Nasdaq
5.613,71
-47,07
% -0,83
S&P
2.278,62
-2,28
% -0,10
Dax
11.535,31
-146,58
% -1,25
Nikkei
16.798,05
-9,57
% -0,06
Dolar ne kadar? (1 Şubat dolar fiyatları)
Altının gramı 147 liranın altında (Çeyrek altın ne kadar?)
Dolarda düşüş sürer mi?
Altına talebi artıracak 6 faktör
PİYASALARDA SON DURUM
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ (%)
BIST
86.847,96
552,24
% 0,64
DOLAR
3,7791
0,01
% 0,18
EURO
4,06155
-0,01
% -0,29
ALTIN
146,3342
-1,04
% -0,70
PETROL
52,81
0,06
% 0,11
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Ekonomi
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Anı Tur 2017’de hızlı büyüme ivmesini sürdürüyor
İhracatta yüzde 15'lik artış
Açıkta peynir satışı yasak ama...
SGK'dan 30 yılı aşan emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklama
Dolarda düşüş sürer mi?
3,8 milyar dolarlık satış
Dev bankaya 630 milyon dolarlık ceza
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Atlasglobal-Air France ittifakı
Merkez Bankası'ndan "dolar" açıklaması
Müezzinoğlu: Banka promosyonu martta ödenecek
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