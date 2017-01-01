88.390
BIST
3,698
DOLAR
3,995
EURO
145,24
ALTIN
CANLI YAYIN
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
SON DAKİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
YAŞAM
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
EMLAK
SANAT
OTOMOBİL
EĞİTİM
NTV EKRANI
PİYASALAR
BİST
DÖVİZ
ALTIN/EMTİA
GCM ile FOREX
FOTO
VİDEO
DOLARDA HIZLI DÜŞÜŞ
ENFLASYON YÜKSEK ÇIKTI
KONUTTA KDV DÜZENLEMESİ
TÜSİAD Başkanı Bilecik: OHAL'in mümkün olan en kısa sürede sonlandırılması önemlidir
Bakan Elvan'dan yatırımcılara 'avantajlardan yararlanın' çağrısı
Doğal yumurta aldatmaca mı?
Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatını inceledi
SPK'dan sosyal medya uyarısı
Beyaz eşyada yüzde 20'ye kadar indirim bekleniyor
Beyaz eşyada ÖTV nisan sonuna kadar kalktı
BALIK FİYATLARI YÜKSELİŞTE
BÜYÜKANNE MAAŞI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY
TATİL REZERVASYONU İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
10 SORUDA BES'TE YENİ DÖNEM
Açıkta peynir satışı yasak ama...
Elektrikte kampanya dönemi hakkında bilmeniz gereken her şey
Artık sokakta süt satılmayacak
Avrasya Tüneli 24 saat hizmet vermeye başladı
Gölyazı turizm merkezi oluyor
YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURULARI BAŞLADI
Dünyanın en değerli 20 markası (2017)
20 yıl vadeli konut kredisi (Emlak Konut'tan yeni kampanya)
DÜNYA BORSALARI
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ(%)
Dow Jones
20.065,69
180,78
% 0,91
Nasdaq
5.636,20
-6,45
% -0,11
S&P
2.296,95
16,10
% 0,71
Dax
11.651,49
23,54
% 0,20
Nikkei
16.798,05
-9,57
% -0,06
Altının gramı 146 liranın üzerinde (Çeyrek altın ne kadar?)
Dolar ne kadar? (3 Şubat dolar fiyatları)
Dolarda düşüş sürer mi?
Altına talebi artıracak 6 faktör
PİYASALARDA SON DURUM
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ (%)
BIST
88.389,50
995,31
% 1,14
DOLAR
3,6979
-0,04
% -1,00
EURO
3,9951
0,01
% 0,20
ALTIN
145,2441
0,00
% 0,00
PETROL
53,83
1,08
% 2,05
Ana sayfa
>
Ekonomi
<
Sayfa
1
>
Ziraat Bankası, BOTAŞ, PTT, BİST Varlık Fonu'na devredildi
Özhaseki: İstanbul'da 250 bin konut yapacağız
"Raporlar unutulur ama Türkiye'nin başarı hikayesi sürer"
Rami Kuru Gıdacılar Dönüşümü için TOKİ ve Doğuş İnşaat arasında imzalar atıldı
Vergisini düzenli ödeyene indirim yolda
İstanbul'da elektrik kesintisi
Trump bankalara yeniden rahatlık sağlıyor
IMF'den Türkiye açıklaması
Bakan, Akkuyu Nükleer Santrali için tarih verdi
İnternet bankacılığı bireysel müşteri sayısı 51 milyonu aştı
"Fiyatlarda çok büyük düşüş olmaz" (Hükümetin ÖTV indirimi)
2016'da internette en çok ne satıldı?
DAHA FAZLA GÖSTER
'DE ARA
ARAMADAN
ESC
TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ
ARA
ARAMA İÇİN
ENTER
YAP