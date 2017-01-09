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DOLAR VE EURODA REKOR ÜSTÜNE REKOR
DONDURUCU SOĞUKLARDA TASARRUF ÖNERİLERİ
"Çeyrek" 230 lirayı aştı
BDDK Başkanı: Moody's'in açıklaması kasıtlı
İlaç fiyatlarına zam yolda
Milyonerler bir ayda 6 bin kişi arttı
Piyango-at yarışı aynı pakette (NTV Özel)
Hamsinin kilosu 20 liraya çıktı
Boğaz'dan geçmenin 15 yolu
EN İYİ YATIRIM ARACI HANGİSİ?
SANAYİ ÜRETİMİ KASIMDA ARTTI
HANGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADAR VERGİ ÖDEYECEK?
10 SORUDA BES'TE YENİ DÖNEM
50 bin liralık faizsiz esnaf kredisinin detayları
Finlandiya'dan bir ilk: İşsizlere maaş bağlanıyor
Piyasaları 2017'de ne bekliyor?
Marmara'da elektrik kesintilerinin nedenleri neler?
Yemek yiyerek para kazanıyorlar
YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURULARI BAŞLADI
DÜNYA BORSALARI
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ(%)
Dow Jones
19.966,68
67,39
% 0,34
Nasdaq
5.521,08
33,14
% 0,60
S&P
2.277,18
8,18
% 0,36
Dax
11.599,01
14,07
% 0,12
Nikkei
19.454,33
-66,36
% -0,34
Dolar ne kadar? (9 Ocak 2017)
2016 enflasyonu ne kadar?
10 soruda bireysel emeklilikte (BES) yeni sistem
Yeni kimlik kartı başvuruları başladı (Kimlik kartları nasıl alınır?)
PİYASALARDA SON DURUM
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ (%)
BIST
77.394,44
287,87
% 0,37
DOLAR
3,7134
0,07
% 1,81
EURO
3,9252
0,08
% 2,14
ALTIN
141,3655
3,96
% 2,88
PETROL
53,99
0,27
% 0,50
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Ekonomi
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