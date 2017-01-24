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DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ
FITCH NOTU DÜŞÜRÜR MÜ?
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
"Merkez Bankası 'kriz görmüyorum' mesajı verdi"
Ünlü baklavacıya kayyum atandı
1915 Çanakkale Köprüsü için 4 teklif
Emeklinin zam farkı ödemesi başladı
Leblebiye yüzde 36 zam
Avrasya Tüneli tüm gün açık olacak
Balıkesir’den 7,2 milyon liralık kurbağa ihracatı
EN İYİ YATIRIM ARACI HANGİSİ?
EVDE BAKIM PARASI ALAN KİŞİLERLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME VAR MI?
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT (ÖDEME İÇİN SON HAFTA)
10 SORUDA BES'TE YENİ DÖNEM
Elektrikte kampanya dönemi hakkında bilmeniz gereken her şey
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor?
Mehmet Şimşek: Doların değerlenmesi gelişen ülkelerin lehine değil
Gramın çeyreği 35 lira
Akıllı kot pantolon üretildi
YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURULARI BAŞLADI
DÜNYA BORSALARI
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ(%)
Dow Jones
20.065,53
152,82
% 0,77
Nasdaq
5.600,96
48,01
% 0,86
S&P
2.298,18
18,11
% 0,79
Dax
11.806,05
211,11
% 1,82
Nikkei
19.402,39
344,89
% 1,81
Dolar ne kadar? (26 Ocak dolar fiyatları)
Altın fiyatları düşüşe geçti (Çeyrek altın ne kadar?)
Bülent Tüfenkci: Gümrüklerde 2,6 milyar liralık kaçakçılık önlendi
Altına talebi artıracak 6 faktör
PİYASALARDA SON DURUM
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ (%)
BIST
83.380,35
252,09
% 0,30
DOLAR
3,8524
0,03
% 0,81
EURO
4,13085
0,02
% 0,51
ALTIN
147,7704
-0,20
% -0,13
PETROL
52,75
0,63
% 1,21
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Ekonomi
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İndi-bindi ücretine protesto (Habersiz yolcular parayı ödemek istemiyor)
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