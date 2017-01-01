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Tıpta tartışılan araştırma: karma embriyo üretildi
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Geniz eti tedavisinde yeni yöntem
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Gıda etiketlerinde yeni dönem
82 yaşında ikinci şansı yakaladı
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"Hızlı Antijen Testi" uygulanmaya başladı
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