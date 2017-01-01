77.394
BIST
3,714
DOLAR
3,926
EURO
141,37
ALTIN
CANLI YAYIN
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
SON DAKİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
YAŞAM
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
EMLAK
SANAT
OTOMOBİL
EĞİTİM
NTV EKRANI
Akdeniz diyeti beyin için de yararlı
İki dil bilen yaşlı beynini daha etkin kullanıyor
Çocukta özgüven nasıl geliştirilir?
Kar ve buz, kırık-çıkıkları artırdı!
Terörden etkilenenlere ücretsiz psikolojik destek
Çocuk büyütürken en çok hangi hatalar yapılıyor?
Lösemi hastası minik Şevval'e evde eğitim
BİZİ TAKİP EDİN
Kansere yakalanan bakıcısına 'kızı' gibi baktı
Doktorlar 820 kilometrelik yolda zamanla yarıştı
Harvard listesindeki Türk mucit
NTV'DE SAĞLIK
AKCİĞERİ TEHDİT EDEN HASTALIKLARA DİKKAT
BELLEK DOSTU BESİNLER NELER?
4 YETİŞKİNDEN BİRİ REFLÜ
DOĞURGANLIĞI AZALTAN FAKTÖRLER NELER?
SAĞLIK HABERLERİ
Verem nasıl bulaşır, tedavisi nasıl yapılır?
Meme kanseri riski azaltılabilir mi?
Sürekli üşümek normal mi?
Mesajlaşmak neden zararlı?
Ana sayfa
>
Sağlık
<
Sayfa
1
>
İmmünoterapi kanser metastazlarını tamamen temizledi
Türkiye'de sağlık hizmetleri verimli kullanılmıyor
Göçmenlerde verem sıklığı artıyor
"Meme kanseri riski azaltılacak"
Bakanlıktan grip salgını uyarısı
Fransa’da kuş gribi alarmı
Sıtma aşısı tam not aldı
Laboratuvar ortamında insan midesine ait dokular geliştirildi
Su içerek çocuklarda obeziteye dikkat çektiler
Bunama riskini neler artırıyor?
Şeker ölçüm cihazlarına 'güvenilirlik' denetimi
Dans uğruna 38 kilo verdi
DAHA FAZLA GÖSTER
'DE ARA
ARAMADAN
ESC
TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ
ARA
ARAMA İÇİN
ENTER
YAP