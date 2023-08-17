Ailenin yeni üyesi Reşat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü sunucu Reshad Strik'in biyografisi

ÜNLÜ SUNUCU KENDİNİ BÖYLE ANLATTI

Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik, kendi hayat öyküsünü basına verdiği bir röportajda şöyle dile getiriyor;



Strik, "Avustralya'da doğdum, eğitimimi orada aldım ve üniversiteyi orada bitirdim. Oyunculuk ve sinema bölümünü bitirdim. Sonrasında, Avustralya'da dizi ve filmlerde çalıştım ve Hollywood'da birkaç filmde oynadım." dedi.



Bosna Hersek'e "Müslüman bir kadınla evlenmek için" gelme kararı aldığını anlatan Strik, "Hollywood'da bir Müslüman kadın bulamayacağımı biliyordum. Babam Boşnak. Dedem, amcalarım ve akrabalarım Bosna Hersek'te yaşıyordu ve Saraybosna'yı çok seviyordum. Sadece ilk başlardaki sorun iş imkanı olmamasıydı." diye konuştu.



Strik, Türkiye'den, Türkçe öğrenmek ve dizilerde oynamak için bir davet geldiğini ve bu daveti hemen kabul ettiğini belirterek "Çok zor oldu ama Türkçe öğrendim. TRT'de birkaç dizide ve bazı bağımsız filmlerde oynadım. Ardından, TRT Belgesel'de, 'Ailenin Yeni Üyesi' isimli bir kültür programı başladı ve bu programda 5 sene görev aldım. Bu sayede dünyayı gezdim ve bu benim için iyi bir tecrübe oldu." ifadelerini kullandı.