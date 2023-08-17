Ailenin yeni üyesi Reşat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü sunucu Reshad Strik'in biyografisi
TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' isimli bir kültür programı ile adını ülkemizde duyuran Reshad Strik, televizyonseverlerin merak ettiği bir isim. Ünlü sunucunun yaşı, memleketi ve özel hayatına dair bilgiler merak konusu. Peki, Ailenin yeni üyesi Reşat kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik, Türkiye'de tanınan bir isim. Şimdilerde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kafe işleten, Boşnak kökenli 42 yaşındaki Avustralya doğumlu aktör ve sunucu Strik, Türkiye sevgisi ile biliniyor. İşte, ünlü sunucu Reshad Strik'in biyografisi...