Anne Hathaway Oscar ödülünü kazandığı için kendisinden nefret edildiğini söyledi

Hollywood’un başarılı oyuncularından Anne Hathaway, kariyerinin belki de en önemli anı hakkında bazı itiraflarda bulundu.
39 yaşındaki oyuncu, 2012 yapımı Sefiller (Les Miserables) filmindeki Fantine rolüyle Oscar’da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.
Hathaway “10 yıl önce nefret diline farklı bir açıdan bakma şansım oldu. Bu dile yaklaşık 7 yaşımdan beri maruz kalıyorum. Bu nefret internete yayıldığında ise daha büyük bir şey haline geliyor” dedi.
Artık bu tür söylemlere karşı kayıtsız kaldığını ve böyle nefret içeren söylemlerden korkmadığını belirten Oscarlı oyuncu, Sefiller filmindeki rolüyle Altın Küre ve BAFTA gibi prestijli ödül törenlerinde de ödül kazanmıştı. Ancak, bu başarının ardından oyuncu sert eleştirilere maruz kaldı.
“Var olmak ile davranış sergilemek arasında fark vardır. Birinin davranışını yargılayabilirsiniz veya affedebilirsiniz. Ancak birinin varlığını yargılayamaz ve özellikle nefret edemezsiniz” ifadelerini kullanan yıldız, bir şey yapmadığı halde bu nefret söylemlerine maruz kalmasını haksız bulduğunu söyledi.
Konuşmasını pozitif bir notla tamamlayan oyuncu, “Umarım nefreti öğrenenler, sevgiyi yeniden öğrenme şansını elde edebilirler” dedi.
Oyuncu, "Tüm söylemek istediğim ise kadınlar için mutlu olun. Nokta. Özellikle başarıya ulaşan kadınlar için mutlu olun. O kadar da zor değil" dedi.