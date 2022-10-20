Anne Hathaway Oscar ödülünü kazandığı için kendisinden nefret edildiğini söyledi

NEFRET İNTERNETE DE YAYILDI

Hathaway “10 yıl önce nefret diline farklı bir açıdan bakma şansım oldu. Bu dile yaklaşık 7 yaşımdan beri maruz kalıyorum. Bu nefret internete yayıldığında ise daha büyük bir şey haline geliyor” dedi.