Oppenheimer yıldızı Emily Blunt'tan stil dersleri
Atom bombasının yapılışını anlatan 7 Oscar ödüllü Oppenheimer filminin yıldızlarından Emily Blunt, son dönemin en şık isimleri arasında yer alıyor. İşte Blunt'ın en iyi görünümleri...
Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 21 Temmuz'da vizyona girdiği günden beri sinema dünyasının gündeminde.
Filmin başrol oyuncularından Emily Blunt hem performansıyla hem de kırmızı halıdaki stiliyle adından söz ettirdi.
İşte oyuncunun akıllarda yer eden görünümleri...