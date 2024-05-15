Oppenheimer yıldızı Emily Blunt'tan stil dersleri

Atom bombasının yapılışını anlatan 7 Oscar ödüllü Oppenheimer filminin yıldızlarından Emily Blunt, son dönemin en şık isimleri arasında yer alıyor. İşte Blunt'ın en iyi görünümleri...

Oppenheimer yıldızı Emily Blunt'tan stil dersleri - 1

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 21 Temmuz'da vizyona girdiği günden beri sinema dünyasının gündeminde.

Filmin başrol oyuncularından Emily Blunt hem performansıyla hem de kırmızı halıdaki stiliyle adından söz ettirdi.

İşte oyuncunun akıllarda yer eden görünümleri...

N-LIFE HABERLERİ

Oppenheimer yıldızı Emily Blunt'tan stil dersleri - 2

Oyuncunun stilisti Jessica Paster, Blunt için sık sık farklı tarzlar deniyor.

Özellikle her etkinlikle farklı bir saç şekli tercih eden oyuncu, The Fall Guy filminin Los Angeles prömiyerinde parlak turuncu renkte Armani Prive imzalı bir elbise tercih etti.

Oppenheimer yıldızı Emily Blunt'tan stil dersleri - 3

IF filminin prömiyerine katılan oyuncu, Roberto Cavalli  imzalı pembe, desenli bir elbise tercih etti.

Oppenheimer yıldızı Emily Blunt'tan stil dersleri - 4

Blunt'ın Oscar Ödülleri'nde giydiği Schiaparelli Haute Couture elbisesi ise gecenin en iyi görünümleri arasına girdi.

Oppenheimer yıldızı Emily Blunt'tan stil dersleri - 5

The Fall Guy filminin gösterimine katılan Blunt, genelde görmeye alışık olmadığımız spor stiliyle beğeni kazandı. 

Blunt'ın takımı Balmain imzası taşıyor.

Oppenheimer yıldızı Emily Blunt'tan stil dersleri - 6

Blunt, Oscar sonrası düzenlenen Vanity Fair partisinde Dolce & Gabanna imzalı soluk pembe bir elbise tercih etti.

Oppenheimer yıldızı Emily Blunt'tan stil dersleri - 7

Oyuncunun Altun Küre Ödülleri'nde Alexander McQueen imzası taşıyan işlemeli elbisesi ve mücevherleri, Blunt'ın stilini bir üst seviveye taşıdı.

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