Ayrılık acısını atlatmanın 9 etkili yolu

FİZİKSEL ACI GİBİ DÜŞÜNÜN

Uzmanlar ayrılığı sanki fiziksel bir acı yaşamışsınız gibi düşünmenizi öneriyor. Bacağınızı kırdıktan sonra spora gidemezsiniz. Ayrılığı da böyle düşünün. Bu duygusal yaralanmaya da aynı muameleyi yapın ve iyileşmek için kendinize zaman tanıyın.

DUYGULARINIZLA YÜZLEŞİN

Ayrılık sonrası hislerinizle yüzleşmek kolay olmayacaktır. Bazı ilişki uzmanları kendinize gün içinde ayrılığınız ve ilişkiniz üzerine düşünmek için 10-20 dakika tanımanızı öneriyor. Kendinizi yargılamadan nasıl hissettiğinizi ve nasıl iyileşebileceğinizi anlayın.

SİZİ MUTLU EDEN ŞEYLERİ YENİDEN YAPIN

Sizi mutlu eden şeyleri, partnerinizle birlikteyken eskisi kadar sık yapmamış olabilirsiniz. İyileşme döneminizi bu aktivitelere dönmek için kullanabilirsiniz.