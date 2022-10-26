Ayrılık acısını atlatmanın 9 etkili yolu

Her romantik ilişkinin gideceği iki yön vardır: Ya sonsuza dek birlikte olursunuz ya da ayrılırsınız... İkinci seçeneğin daha sık yaşandığını söylemek mümkün. Ayrılıklar, hayatın bir parçasıdır ama bu dönemi atlatmanın yollarını bilirseniz yeni bir sayfayı çok daha kolay açabilirsiniz.

Ayrılık acısını atlatmanın 9 etkili yolu - 1

Filmlerdeki gibi bir aşk yaşadınız veya yaşayacağınızı düşündünüz. Ama işler istediğiniz gibi gitmedi... Şimdi her şeyi geride bırakma ve ayrılık acısını üzerinizden atma zamanı. İşte ayrılığı atlatmanın birkaç basit yolu...

Ayrılık acısını atlatmanın 9 etkili yolu - 2

FİZİKSEL ACI GİBİ DÜŞÜNÜN

Uzmanlar ayrılığı sanki fiziksel bir acı yaşamışsınız gibi düşünmenizi öneriyor. Bacağınızı kırdıktan sonra spora gidemezsiniz. Ayrılığı da böyle düşünün. Bu duygusal yaralanmaya da aynı muameleyi yapın ve iyileşmek için kendinize zaman tanıyın.

 DUYGULARINIZLA YÜZLEŞİN

Ayrılık sonrası hislerinizle yüzleşmek kolay olmayacaktır. Bazı ilişki uzmanları kendinize gün içinde ayrılığınız ve ilişkiniz üzerine düşünmek için 10-20 dakika tanımanızı öneriyor. Kendinizi yargılamadan nasıl hissettiğinizi ve nasıl iyileşebileceğinizi anlayın.

SİZİ MUTLU EDEN ŞEYLERİ YENİDEN YAPIN

Sizi mutlu eden şeyleri, partnerinizle birlikteyken eskisi kadar sık yapmamış olabilirsiniz. İyileşme döneminizi bu aktivitelere dönmek için kullanabilirsiniz.

Ayrılık acısını atlatmanın 9 etkili yolu - 3

DESTEK ALMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Bu zor süreci tek başınıza atlatmak zorunda değilsiniz. Arkadaşlarınızla bol bol vakit geçirin. Bu sayede eski hayatınıza daha kolay adapte olabilirsiniz.

ZAMANA BIRAKIN

Bir ayrılığı atlatmak için ne kadar zaman ihtiyacınız var? Bunun net bir cevabı yok. Üzüntünüz ve hayal kırıklığınız bir gecede gitmeyecek evet. İyileşme süreniz ilişkinizin niteliğine göre değişecektir.


ÇIKARDIĞINIZ DERSLERE ODAKLANIN

Bu ilişkinin size neler öğrettiğini ve bu ayrılıktan ne tür dersler çıkardığınızı düşünerek olumlama yoluna gidebilirsiniz.  Bu sayede ayrılık acısını biraz olsun hafifletebilirsiniz.

Ayrılık acısını atlatmanın 9 etkili yolu - 4

ARA VERİN

Ayrılık acısını bir başka ilişki ile atlatmaya çalışmak iyileşme sürecinizi olumlu bir şekilde etkilemeyecektir. Bir süreçte flörtleşmelerden ve romantik ilişkilerden uzak durmaya çalışın.

ONU HATIRLATAN ŞEYLERDEN UZAK DURUN

Size ayrıldığınız kişiyi hatırlatan her şeyden uzak durmaya gayret edin. Eşyalardan kurtulmak, aynı mekanlara gitmemek veya onunla dinlediğiniz müzikleri dinlememek sizi daha iyi hissettirecektir.

KENDİNİZE YÖNELİN

Bu süreçte hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelen şeyler yapın. Sağlıklı beslenin, spor yapın ve bol bol eğlenceli aktiviteler yapın.

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