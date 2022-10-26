Ayrılık acısını atlatmanın 9 etkili yolu

Filmlerdeki gibi bir aşk yaşadınız veya yaşayacağınızı düşündünüz. Ama işler istediğiniz gibi gitmedi... Şimdi her şeyi geride bırakma ve ayrılık acısını üzerinizden atma zamanı. İşte ayrılığı atlatmanın birkaç basit yolu...
Uzmanlar ayrılığı sanki fiziksel bir acı yaşamışsınız gibi düşünmenizi öneriyor. Bacağınızı kırdıktan sonra spora gidemezsiniz. Ayrılığı da böyle düşünün. Bu duygusal yaralanmaya da aynı muameleyi yapın ve iyileşmek için kendinize zaman tanıyın.
Ayrılık sonrası hislerinizle yüzleşmek kolay olmayacaktır. Bazı ilişki uzmanları kendinize gün içinde ayrılığınız ve ilişkiniz üzerine düşünmek için 10-20 dakika tanımanızı öneriyor. Kendinizi yargılamadan nasıl hissettiğinizi ve nasıl iyileşebileceğinizi anlayın.
Sizi mutlu eden şeyleri, partnerinizle birlikteyken eskisi kadar sık yapmamış olabilirsiniz. İyileşme döneminizi bu aktivitelere dönmek için kullanabilirsiniz.
Bu zor süreci tek başınıza atlatmak zorunda değilsiniz. Arkadaşlarınızla bol bol vakit geçirin. Bu sayede eski hayatınıza daha kolay adapte olabilirsiniz.
Bir ayrılığı atlatmak için ne kadar zaman ihtiyacınız var? Bunun net bir cevabı yok. Üzüntünüz ve hayal kırıklığınız bir gecede gitmeyecek evet. İyileşme süreniz ilişkinizin niteliğine göre değişecektir.
Bu ilişkinin size neler öğrettiğini ve bu ayrılıktan ne tür dersler çıkardığınızı düşünerek olumlama yoluna gidebilirsiniz. Bu sayede ayrılık acısını biraz olsun hafifletebilirsiniz.
Ayrılık acısını bir başka ilişki ile atlatmaya çalışmak iyileşme sürecinizi olumlu bir şekilde etkilemeyecektir. Bir süreçte flörtleşmelerden ve romantik ilişkilerden uzak durmaya çalışın.
Size ayrıldığınız kişiyi hatırlatan her şeyden uzak durmaya gayret edin. Eşyalardan kurtulmak, aynı mekanlara gitmemek veya onunla dinlediğiniz müzikleri dinlememek sizi daha iyi hissettirecektir.
Bu süreçte hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelen şeyler yapın. Sağlıklı beslenin, spor yapın ve bol bol eğlenceli aktiviteler yapın.