Ayrılık sürecinde iyi hissetmek için 8 ipucu
Mutlu olmak için başladığınız ve bir ömür sürsün istediğiniz ilişkiniz çeşitli nedenlerden dolayı bitebilir. Peki yas süreci gibi aşamalı olan ayrılıkla nasıl baş edebilirsiniz?
Var olan ilişkiniz bittikten sonra fiziksel değişiklikler yapmak ya da yeni biriyle flört etmek sizin için anlık çözümler olacaktır. Çünkü ayrılık sürecinin tüm aşamalarını yaşadıktan sonra mutlu günlerinize geri dönebilirsiniz. İştebu süreçte daha iyi hissetmenizi sağlayacak ipuçları...