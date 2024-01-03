Ayrılık sürecinde iyi hissetmek için 8 ipucu

Mutlu olmak için başladığınız ve bir ömür sürsün istediğiniz ilişkiniz çeşitli nedenlerden dolayı bitebilir. Peki yas süreci gibi aşamalı olan ayrılıkla nasıl baş edebilirsiniz?

Ayrılık sürecinde iyi hissetmek için 8 ipucu - 1

Var olan ilişkiniz bittikten sonra fiziksel değişiklikler yapmak ya da yeni biriyle flört etmek sizin için anlık çözümler olacaktır. Çünkü ayrılık sürecinin tüm aşamalarını yaşadıktan sonra mutlu günlerinize geri dönebilirsiniz. İştebu süreçte daha iyi hissetmenizi sağlayacak ipuçları...

N-LIFE HABERLERİ

Ayrılık sürecinde iyi hissetmek için 8 ipucu - 2

Olumsuz duygular hissetseniz de bunu inkar etmek ya da ötelemek sizi aşağıya çekecektir. Bunun yerine "Şu an kötü hissediyor olabilirim ama bu geçici bir durum" diyerek farkındalığınızı arttırın.

Ayrılık sürecinde iyi hissetmek için 8 ipucu - 3

Sosyal medyada eski sevgilinizin peşine düşmeyin. Bunu yapmak, zihninizde onun varlığını pekiştirir.

Ayrılık sürecinde iyi hissetmek için 8 ipucu - 4

Ayrılığın neden gerçekleştiğine dair teoriler uydurmaktan kaçının. Bu eski sevgilinizin tüm düşüncelerinizde yer etmesine sebep olabilir.

Ayrılık sürecinde iyi hissetmek için 8 ipucu - 5

Biten ilişkinin ardından hissettiğiniz boşluğu yeni hobiler edinerek doldurabilirsiniz.

Ayrılık sürecinde iyi hissetmek için 8 ipucu - 6

Açık havada yapacağınız yürüşler, mutluluk hormonları olarak bilinen serotonin ve dopamini aktive ederek iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Ayrılık sürecinde iyi hissetmek için 8 ipucu - 7

Bir sonraki ilişkinizde yapmayı tercih etmeyeceğiniz davranışların listesini yapın.

Ayrılık sürecinde iyi hissetmek için 8 ipucu - 8

İlişkinizin bitmesi sizi güçsüz, başarısız ya da kaybetmiş yapmaz. Güvendiğiniz kişilerle yaşadıklarınızı paylaşmak size iyi hissettirebilir. Gerekirse profesyonel yardım almaktan çekinmeyin.

Ayrılık sürecinde iyi hissetmek için 8 ipucu - 9

Size biten ilişkinizi hatırlatan, sizi üzen,  acı veren mesaj ya da fotoğraflardan kurtulun.

DAHA FAZLA GÖSTER