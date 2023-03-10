Birbirini en çok seven çiftlerin yaşadığı ülkeler sıralandı

Polonya'daki Wrocław Üniversitesi, 45 ülkeden 9 bin 500 kişinin katıldığı bir araştırmada birbirini en çok seven çiftlerin yaşadığı ülkeleri sıraladı.

Partnerlerine karşı duydukları hislerle ilgili anket dolduran çiftler, "Partnerimi sadece görmek bile beni heyecanlandırıyor", "Partnerimden önemli ölçüde duygusal destek alıyorum" ve "Benim için partnerimle ilişkimden daha önemli bir şey yok" gibi ifadelere yer verdi.