Birbirini en çok seven çiftlerin yaşadığı ülkeler sıralandı

Polonya'daki Wrocław Üniversitesi, 45 ülkeden 9 bin 500 kişinin katıldığı bir araştırmada birbirini en çok seven çiftlerin yaşadığı ülkeleri sıraladı.
Partnerlerine karşı duydukları hislerle ilgili anket dolduran çiftler, "Partnerimi sadece görmek bile beni heyecanlandırıyor", "Partnerimden önemli ölçüde duygusal destek alıyorum" ve "Benim için partnerimle ilişkimden daha önemli bir şey yok" gibi ifadelere yer verdi.
9 puan üzerinden değerlendirilen araştırmada, 6,49 puanla Pakistan, en mutsuz çiftlerin yaşadığı yer oldu.
Macaristan ise 7,94'lük ortalama "aşk puanıyla" listenin başında yer aldı.
Malezya ve Portekiz ise 7,88'er puanla Macaristan'ı takip etti.
İstanbul ve İzmir 'den katılımcıların yer aldığı araştırmada Türkiye, 7,29 puanla 37'nci sırada yer aldı.
Araştırmacılar, bir çiftin mutluluğuyla ülkelerin gelişmişlik seviyesi arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu tespit etti.