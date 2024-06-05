Birinden ayrılırken tercih etmemeniz gereken 5 yol
Ayrılık herkes için zordur ancak bir ilişkiyi bitiren taraf olmak daha kötü hissettirebilir. Karşı tarafı incitmeden yolunuza devam etmek ve mutluluğu bulmak oldukça önemlidir. İşte birini terk ederken asla yapmamanız gereken şeyler...
1. BİRİNDEN YARDIM İSTEMEK
Bazı insanlar ayrılık konuşması için gerekli cesarete sahip değilse bir arkadaşından yardım isteyebilir. Ancak bir arkadaşınızın sevgilinize her şeyin bittiğini söylemesi hoş olmayacaktır. Bunu kendiniz yapın ve bununla bir yetişkin gibi başa çıkın.