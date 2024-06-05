Birinden ayrılırken tercih etmemeniz gereken 5 yol

Ayrılık herkes için zordur ancak bir ilişkiyi bitiren taraf olmak daha kötü hissettirebilir. Karşı tarafı incitmeden yolunuza devam etmek ve mutluluğu bulmak oldukça önemlidir. İşte birini terk ederken asla yapmamanız gereken şeyler...

Birinden ayrılırken tercih etmemeniz gereken 5 yol - 1

1. BİRİNDEN YARDIM İSTEMEK

Bazı insanlar ayrılık konuşması için gerekli cesarete sahip değilse bir arkadaşından yardım isteyebilir. Ancak bir arkadaşınızın sevgilinize her şeyin bittiğini söylemesi hoş olmayacaktır. Bunu kendiniz yapın ve bununla bir yetişkin gibi başa çıkın.

N-LIFE HABERLERİ

Birinden ayrılırken tercih etmemeniz gereken 5 yol - 2

2. AYRILIK MESAJI YOLLAMAK

Partnerinize "Artık seni görmek istemiyorum" temalı bir mesaj atmak pişman olmanıza sebep olabilir. Çünkü hayatınıza bir şekilde dokunmuş olan partneriniz yüz yüze ya da en azından sesli mesajla ayrılığı hak etmiştir.

Birinden ayrılırken tercih etmemeniz gereken 5 yol - 3

3. AYRILIK NOTU YAZMAK

Sevgilinizi bir not bırakarak terk etmek çok kırıcıdır. Ayrıca bu hamle partnerinize ona saygınız olmadığını hissettirecektir. Bunun yerine kişiye kendiniz söyleyin.

Birinden ayrılırken tercih etmemeniz gereken 5 yol - 4

4. SOSYAL MEDYA MESAJIYLA AYRILMAK

Herhangi bir sosyal medya platformundan sevgilinize ayrılık mesajı atmak hiç hoş değildir. Bu partnerinizin asla unutmayacağı ve sizi kötü hatırlayacağı bir davranış olacaktır.

Birinden ayrılırken tercih etmemeniz gereken 5 yol - 5

5. ORTADAN KAYBOLMAK

Ayrılık konuşmasından kaçmak için ortadan kaybolmak bir ilişkiyi bitirmenin en kötü yolu olabilir. Bunun yerine korkularınızla yüzleşin ve merhametli olun.

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