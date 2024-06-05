Birinden ayrılırken tercih etmemeniz gereken 5 yol

1. BİRİNDEN YARDIM İSTEMEK

Bazı insanlar ayrılık konuşması için gerekli cesarete sahip değilse bir arkadaşından yardım isteyebilir. Ancak bir arkadaşınızın sevgilinize her şeyin bittiğini söylemesi hoş olmayacaktır. Bunu kendiniz yapın ve bununla bir yetişkin gibi başa çıkın.