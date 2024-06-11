Çiftler için büyük fark yaratan 5 basit değişiklik

İlişkilerin her zaman aynı doğrultuda ilerlemesini beklemek doğru değildir. İnişler çıkışlar her çift için normal olmasına rağmen, ilişkinizi bozulduğunu hissediyor ve bir şeyleri telafi etmek istiyorsanız basit değişikliklerle her şeyi düzeltebilirsiniz. İşte ilişkinizi toplarmanıza yarayacak değişiklikler...

Çiftler için büyük fark yaratan 5 basit değişiklik - 1

BİRBİRİNİZİ TAKDİR EDİN

Onaylama, partnerinizin söylediği veya yaptığı bir şeyi fark etme ve takdir etme uygulamasıdır. Gözden kaçırdığınız bu detayı değiştirmek için takdir ettiğiniz şeyleri öne çıkararak olumsuzdan çok olumluya odaklanın.

N-LIFE HABERLERİ

Çiftler için büyük fark yaratan 5 basit değişiklik - 2

AKIL OKUMAYIN

Partnerinizle konuşmadan onun ne düşüneceğine dair yargıya varmayın. Çünkü bu ona olan davranışlarınızı ektlier.

Çiftler için büyük fark yaratan 5 basit değişiklik - 3

DAHA ÇOK GÜLÜN

Sözsüz iletişimin güçlü yönlerinden biri kahkahadır. . İkinizi de güldürecek bir şey yapmak için bir neden bulun. Birlikte gülmek hem araızdaki bağı kuvvetlendirecek hem de stresinizi azaltacaktır.

Çiftler için büyük fark yaratan 5 basit değişiklik - 4

ŞİKAYET ETMEYİ BIRAKIN

Şikayet etmek hiçbir şeyi değiştirmez ancak olumsuz bir his bırakır. Bunun yerine istekleriniz konusunda açık olun.

Çiftler için büyük fark yaratan 5 basit değişiklik - 5

BAŞKA ÇİFTLERLE GÖRÜŞÜN

Harika bir çift olmak çaba gerektirir. Ancak bu süreçte sorunlarınızı çözmeye çalışırken kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bunun yerine sevdiğiniz diğer çiftleri bulun ve birlikte vakit geçirin. Onlarla iniş çıkışlarınızı paylaşın.

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