Çiftler için büyük fark yaratan 5 basit değişiklik
İlişkilerin her zaman aynı doğrultuda ilerlemesini beklemek doğru değildir. İnişler çıkışlar her çift için normal olmasına rağmen, ilişkinizi bozulduğunu hissediyor ve bir şeyleri telafi etmek istiyorsanız basit değişikliklerle her şeyi düzeltebilirsiniz. İşte ilişkinizi toplarmanıza yarayacak değişiklikler...
BİRBİRİNİZİ TAKDİR EDİN
Onaylama, partnerinizin söylediği veya yaptığı bir şeyi fark etme ve takdir etme uygulamasıdır. Gözden kaçırdığınız bu detayı değiştirmek için takdir ettiğiniz şeyleri öne çıkararak olumsuzdan çok olumluya odaklanın.