En yakın arkadaşınıza aşık olduğunuzu düşünüyorsanız izlemeniz gereken 5 adım

Bazen uzun arkadaşlıklar iyi bir ilişkiye dönüşebilir. Siz de yakın arkadaşınıza karşı bir çekim duyuyorsanız duygularınızı iyice tartmanız gerekir. Çünkü yakın arkadaşa açılmak, tamamen soru işaretleriyle doludur. İşte böyle bir ikilemde kaldıysanız yapmanız gereken 5 şey...

En yakın arkadaşınıza aşık olduğunuzu düşünüyorsanız izlemeniz gereken 5 adım - 1

1- DUYGULARINIZI DEĞERLENDİRİN

En yakın arkadaşınıza aşık olsanız dahi bu içsel bir süreçtir. Bu yüzden harekete geçmeden önce duygularınızı düşünmek için zaman ayırın. Tüm olasılıkları değerlendirin.

N-LIFE HABERLERİ

En yakın arkadaşınıza aşık olduğunuzu düşünüyorsanız izlemeniz gereken 5 adım - 2

2- BİR YERE YAZIN

Duygularınızı korkularınızı kelimelere dökmek sizin için yararlı olacaktır. Birkaç hafta boyunca duygularınızı tartmak için yazdıklarınızı okuyabilirsiniz. Bunu yaptığında duygularınıza göre hareket edip etmemek konusunda en doğru kararı verebilirsiniz.

En yakın arkadaşınıza aşık olduğunuzu düşünüyorsanız izlemeniz gereken 5 adım - 3

3- BİR KARAR VERİN

Duygularınızı analiz edip kendinize zaman tanıdıktan sonra kararınızı kesinleştirin. Bu noktada arkadaşlığınızı, ona olan duygularınızı ayrı ayrı değerlendirin.

En yakın arkadaşınıza aşık olduğunuzu düşünüyorsanız izlemeniz gereken 5 adım - 4

4- BAŞKA BİR GÖZE DANIŞIN

Bazen size yakın olmayan biriyle duygularınız hakkında konuşmak sizi doğru yola yönlendirebilir. Bu sebeple duygularınızı güvendiğiniz birine ya da bir terapiste açabilirsiniz.

En yakın arkadaşınıza aşık olduğunuzu düşünüyorsanız izlemeniz gereken 5 adım - 5

5- KARARINIZA GÖRE HAREKET EDİN

Duygularınızı düşünüp kararınızı verdikten sonra harekete geçmek isteyebilirsiniz. Eğer duygularınızı kendinize saklayacaksanız bir süre kendinizle meşgul olmalı ya da başka arkadaşlarınızla vakit geçirmelisiniz.

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