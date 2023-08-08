En yakın arkadaşınıza aşık olduğunuzu düşünüyorsanız izlemeniz gereken 5 adım
Bazen uzun arkadaşlıklar iyi bir ilişkiye dönüşebilir. Siz de yakın arkadaşınıza karşı bir çekim duyuyorsanız duygularınızı iyice tartmanız gerekir. Çünkü yakın arkadaşa açılmak, tamamen soru işaretleriyle doludur. İşte böyle bir ikilemde kaldıysanız yapmanız gereken 5 şey...
1- DUYGULARINIZI DEĞERLENDİRİN
En yakın arkadaşınıza aşık olsanız dahi bu içsel bir süreçtir. Bu yüzden harekete geçmeden önce duygularınızı düşünmek için zaman ayırın. Tüm olasılıkları değerlendirin.