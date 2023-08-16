Erkekleri anlamak isteyen kadınların bilmesi gereken 7 şey
Erkekleri anlamak çoğu kadın için karmaşık görünebilir. Olaylar karşısında kadınlardan farklı davranan erkeklerin stratejileri de değişiktir. Bu farklılıklardan bazılarını anlamak, sağlıklı, mutlu ve kalıcı ilişkiler kurmak için önemlidir. İşte erkekleri anlamak için bilmeniz gerekenler...
1- DAVRANIŞLARINI FAZLA DÜŞÜNMEYİN
Erkeklerin birçoğu gizlice mesaj vermezler. Senden hoşlanıyorsa ve bir ilişki istiyorsa size açılacaktır. Bu sebeple onun davranışlarına anlam yüklemeye çalışmayın.