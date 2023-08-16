Erkekleri anlamak isteyen kadınların bilmesi gereken 7 şey

6- NASIL İLETİŞİM KURDUĞUNU ANLAYIN

Onun hem sevgiliniz hem en yakın arkadaşınız olmasını istiyor olabilirsiniz ancak karşınızda bir erkek olduğunu unutmayın. Çünkü yakın bir kadın arkadaşınız gibi sizle detaylı konuşmak istemeyecektir. Aranızdaki iletişimin bu yönünü anladığınızda daha uyumlu bir ilişkiniz olacaktır. Bu sebeple nasıl hissettiğinizi paylaşın ve ona ne düşündüğünü sorun böylece anlaması kolaylaşacaktır.