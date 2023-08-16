Erkekleri anlamak isteyen kadınların bilmesi gereken 7 şey

Erkekleri anlamak çoğu kadın için karmaşık görünebilir. Olaylar karşısında kadınlardan farklı davranan erkeklerin stratejileri de değişiktir. Bu farklılıklardan bazılarını anlamak, sağlıklı, mutlu ve kalıcı ilişkiler kurmak için önemlidir. İşte erkekleri anlamak için bilmeniz gerekenler...

Erkekleri anlamak isteyen kadınların bilmesi gereken 7 şey - 1

1- DAVRANIŞLARINI FAZLA DÜŞÜNMEYİN

Erkeklerin birçoğu gizlice mesaj vermezler. Senden hoşlanıyorsa ve bir ilişki istiyorsa size açılacaktır. Bu sebeple onun davranışlarına anlam yüklemeye çalışmayın.

N-LIFE HABERLERİ

Erkekleri anlamak isteyen kadınların bilmesi gereken 7 şey - 2

2- SENİNLE OLMAK İSTERSE PEŞİNE DÜŞECEKTİR

Bir erkek sizinle ilişki yaşamak istiyorsa peşinize düşecek ve size bağlılığını gösterecektir.

Erkekleri anlamak isteyen kadınların bilmesi gereken 7 şey - 3

3- ZİHNİNİZİ OKUYAMADIĞININ FARKINDA OLUN

Karşınızdaki erkeğe neyi sevip sevmediğinizi ya da hoşlanmadığınız şeyleri net olarak ifade edin. Onların hal ve hareketlerinizden anlamasını beklemeyin.

Erkekleri anlamak isteyen kadınların bilmesi gereken 7 şey - 4

4- NET OLUN

"Sevdiğinizle her gün birlikte yaşasaydınız hayatınızda neler farklı olurdu?, Duygusal desteğe mi ihtiyacınız var?, Bir erkeğin sana ne vermesini istersin?" gibi sorulara yanıt verdiğinizde bunu sevdiğiniz adamla paylaşın. Yani karşınızdaki erkeğe karşı hedefleriniz ve hayalleriniz konusunda açık olun.

Erkekleri anlamak isteyen kadınların bilmesi gereken 7 şey - 5

5- ONUN SİZDEN FARKLI DAVRANACAĞINI BİLİN

Bir erkeği anlamak, ona sizden farklı olması için alan vermek demektir. Bu sebeple onun sizden farklı yönlerini keşfetmeye çalışın.

Erkekleri anlamak isteyen kadınların bilmesi gereken 7 şey - 6

6- NASIL İLETİŞİM KURDUĞUNU ANLAYIN

Onun hem sevgiliniz hem en yakın arkadaşınız olmasını istiyor olabilirsiniz ancak karşınızda bir erkek olduğunu unutmayın. Çünkü yakın bir kadın arkadaşınız gibi sizle detaylı konuşmak istemeyecektir. Aranızdaki iletişimin bu yönünü anladığınızda daha uyumlu bir ilişkiniz olacaktır. Bu sebeple nasıl hissettiğinizi paylaşın ve ona ne düşündüğünü sorun böylece anlaması kolaylaşacaktır.

Erkekleri anlamak isteyen kadınların bilmesi gereken 7 şey - 7

7- ONA SİZİ NEYİN MUTLU ETTİĞİNİ SÖYLEYİN

Bir erkek, ne istediğini bilen ve bunu kendisine iletebilen bir kadından hoşlanır. Size neşe veren bir şey yaptığında minnettarlığınızı ifade edin. Bunu yaptığınızda hayatınızdaki erkeğin kendine ve ilişkisine daha çok güvendiğini göreceksiniz.

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