Erkeklerin cinsel dürtülerinin daha yoğun olduğu doğru mu?

KADIN VE ERKEK CİNSELLİĞİ ARASINDAKİ FARK

Toplumda kadınların seksten hoşlanmadıkları, sadece partnerlerini mutlu etmek için cinsellik yaşadıkları yönünde genel bir görüş vardır (işin gerçeği böyle olmasa da).

Aslında merak uyandıran mevzu, insanların cinsel deneyimden hoşlanıp hoşlanmamasından öte, erkeklerin neden kadınlara göre daha fazla bu konuları düşündüğüdür.

Kadın ve erkek arasında fizyolojik ve anatomik özellikler farklıdır. Erkeklerde penis sertleştiği zaman cinsel olarak uyarıldıkları anlamına geliyor. Ancak kadınlarda mesele daha karmaşık. Çünkü her kadının cinsel uyarılma durumu birbirinden farklı ve net değil. Bu yüzden psikologlara göre erkeklerin hormon yapısı sekse daha kolay adapte olmaya yöneliktir. Mesela cinsel terapistler, penis ve vajina birlikteliğinde erkeklerin bu deneyime hazır olduğunu, sertleşmenin yanında ani bir coşku hissetmelerinden anlayabileceğimizi söylüyor.

Bunun haricinde seks esnasında penisten şeffaf bir sıvı gelir. Bu su, sperm ile karıştırılıyor ancak ikisi farklıdır; zevk suyu, meninin kolay çıkması için penisin içindeki üretra adlı borucuğun kaygan olmasını sağlayan bir işleve sahiptir.