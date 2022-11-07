Evliliğinde mutsuz olan kadınların en büyük şikayeti

Voeller, bu noktada çiftlere soruyor: Ev işi ve çocuk bakımında siz hangi sorumluluk tipine sahipsiniz?

Voeller, bu noktada kadınların genelde eşlerinin pasif sorumluluk sahibi bireyler olmalarından şikayetçi olduğunu dile getirdi. Buna göre pek çok kadının, erkeklerin “yapılması gerekenlerin kendilerine söylenmesini beklediklerini” belirtti.