Evliliğinde mutsuz olan kadınların en büyük şikayeti

Evliliğin zor iş olduğu bir sır değil. Özellikle de siz ve eşiniz aynı frekansta değilseniz…
Evlilik terapisti Corrin Voeller, mutsuz evlilik yaşayan kadınların sıklıkla dile getirdiği en önemli şikayeti açıkladı.Voeller, ev işlerinde iş bölümünün yapılıp yapılmamasının bazen evlilikte sorunlara yol açabileceğini söyledi.
Voeller, ‘aktif sorumluluklar’ ve ‘pasif sorumluluklar’ı şöyle açıkladı:
“Aktif sorumluluk, yapabileceğiniz şeyler için eve bakmak ve evin içinde olması gereken şeylerin sorumluluğunu almaktır. Pasif sorumluluk, yardım etmek için hazır olmak, ancak birinin size ne yapılması gerektiğini söylemesini beklemektir.”
Voeller, bu noktada çiftlere soruyor: Ev işi ve çocuk bakımında siz hangi sorumluluk tipine sahipsiniz?
Voeller, bu noktada kadınların genelde eşlerinin pasif sorumluluk sahibi bireyler olmalarından şikayetçi olduğunu dile getirdi. Buna göre pek çok kadının, erkeklerin “yapılması gerekenlerin kendilerine söylenmesini beklediklerini” belirtti.
Voeller’e göre, evli kadınların çoğunluğu, evin ihtiyaçları ve çocukların bakımı konusunda kocalarına ne yapmaları gerektiğini söylemek zorunda kalmak istemiyor.
İşte evlilikte sadece sevginin yeterli olamayacağına dair net bir uzman tespiti! Mutlu evlilik için aktif sorumluluk şart görünüyor.