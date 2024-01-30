Evliliğinizin sağlığınıza zarar verdiğini gösteren işaretler
Zaman içinde ilişkinizin bozulması mutsuz bir evliliğiniz olmasını sağlayacaktır. Mutsuz bir evlilik de sağlıksız bir hayata yol açabilir. İşte evliliğinizin sağlığınıza zarar verdiğine dair işaretler....
1. Artan kaygı ve depresyon
Korktuğunuzda, üzüldüğünüzde ya da kaygılandığınızda sevdiğiniz kişinin neler yaşadığınızı anlamasına ihtiyaç duyarsınız. Duygusal erişiminiz öfke, umursamazlık gibi durumlarla karşılanırsa kaygı ve depresyonla ilgili sorunlar yaşarsınız.
Mutsuz evlilikleri olan kişilerin içine kapanması ve daha fazla depresyona girmesi ya da çok kaygılı hale gelmesi yaygındır . Bu zihinsel sorunların her ikisi de beyninizin, sevdiğiniz kişiyle duygusal olarak bağ kuramama korkusuyla baş etmeye çalışmasının yollarıdır.