Evliliğinizin sağlığınıza zarar verdiğini gösteren işaretler

Zaman içinde ilişkinizin bozulması mutsuz bir evliliğiniz olmasını sağlayacaktır. Mutsuz bir evlilik de sağlıksız bir hayata yol açabilir. İşte evliliğinizin sağlığınıza zarar verdiğine dair işaretler....

Evliliğinizin sağlığınıza zarar verdiğini gösteren işaretler - 1

1. Artan kaygı ve depresyon

Korktuğunuzda, üzüldüğünüzde ya da kaygılandığınızda sevdiğiniz kişinin neler yaşadığınızı anlamasına ihtiyaç duyarsınız. Duygusal erişiminiz öfke, umursamazlık gibi durumlarla karşılanırsa kaygı ve depresyonla ilgili sorunlar yaşarsınız.

Mutsuz evlilikleri olan kişilerin içine kapanması ve daha fazla depresyona girmesi ya da çok kaygılı hale gelmesi yaygındır . Bu zihinsel sorunların her ikisi de beyninizin, sevdiğiniz kişiyle duygusal olarak bağ kuramama korkusuyla baş etmeye çalışmasının yollarıdır.

N-LIFE HABERLERİ

Evliliğinizin sağlığınıza zarar verdiğini gösteren işaretler - 2

2. Derin yalnızlık

Mutsuz evliliklerin çoğu derin yalnızlığa neden olur. Bu da araştırmalara göre hem kalp krizi hem de felç riskini iki katına çıkarıyor.

Evliliğinizin sağlığınıza zarar verdiğini gösteren işaretler - 3

3. Zayıf bağışıklık sistemi

Evliliğiniz sağlıksızsa bağışıklık sisteminiz sağlıklı kalmak için mücadele edecektir. Bir partner tarafından reddedilmek, kavgalar stres hormonunu yükselttiği için bağışıklık sisteminizi etkileyecektir.

Evliliğinizin sağlığınıza zarar verdiğini gösteren işaretler - 4

4. Travma sonrası stres bozukluğu

Mutsuz bir evlilik boyunca yaşadığınız her şey piskolojinizi etkileyecektir. Eğer bunların içerisinde ihanet ya da şiddet gibi unusurlar varsa bu sizde travma sonrası stres bozukluğu da yaratabilir.

Evliliğinizin sağlığınıza zarar verdiğini gösteren işaretler - 5

5. Kötü kalp sağlığı

Çalışmalar, evliliğin daha az kardiyovasküler hastalık risk faktörü ve daha uzun yaşam süresi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle mutsuz bir evliliğiniz varsa kalp sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir.

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