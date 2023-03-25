Evliliklerde tatmin duygusunu azaltan tehlike: Anhedoni

Öte yandan, yakın zamanda Singapurlu araştırmacılar, bir bireyin sosyal anhedonisinin evlilikteki her iki partner üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmanın sonucunda; sosyal anhedoninin geçerli olduğu ilişkilerde "talep-geri çekilme" adı verilen bir iletişim türünün hakim olduğu ortaya çıktı.

Yani bir partnerin sorunu tartışmaya çalıştığı, diğerininse tartışmadan kaçındığı veya tartışmayı bitirdiği görülüyor.