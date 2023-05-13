Hayatınızda kötülük potansiyeline sahip insanlar olduğunu gösteren işaretler

Kötü niyetli insanlar genellikle dışarıya ne düşündüğünü ya da istediğini söyleyemez. Bu karakterdeki insanlar, başka birinin başına gelen felakete üzülmez aksine haz alırlar.
Hayatlarının her alanında kontrol onların elinde olmalıdır. Bu sebeple böyle insanlara güvenmeniz sizin büyük kalp kırıklıkları yaşamanıza sebep olabilir.
İstemli ya da istemsiz sürekli yalan söylerler. Onlara istedikleri şekilde hizmet etmeyen bir gerçekliği manipüle etmek için yalanı bir araç olarak kullanırlar.
Eğer çevrenizde böyle biri varsa ve sürekli güvensizlik gibi kötü hissiyatlarınız varsa onu hayatınızdan çıkarmalısınız.
Gerçekliği kendi istekleri doğrultusunda kontrol etmek, bu insanlara güç verir. Bu kişiler, sizi çevrenizdeki insanlar ve kendiniz hakkında farklı düşüncelere yönlendirebilir.
Bu tip özelliklere sahip karakterdeki kişiler yaptıklarından asla pişmanlık duymazlar. Onlar özür dilemezler. Çünkü bu onlar için başarısızlık demektir.
Çevresindeki herkese zarar verebilirler. Fiziksel zarar olmasa bile hayatlarındaki kişilere psikolojik şiddet uygulayabilirler.
Herhangi bir sorumluluk alıp başarısız olma ya da hata yapma durumlarından kaçınırlar. Bu sebeple sorumluluk almazlar. Yaptıkları kötülükleri de başka taraflara yönlendirmeye bayılırlar.
Arkadaşlarının ya da ailesinin sizi o kişi hakkında uyarması aslında oldukça önemlidir. Çünkü bu kişiler sizi kolayca manipüle edebilir. Eğer bu tarz bir uyarı alıyorsanız o kişiyi gözden geçirmenizde fayda var.
Eğer kötü arkadaşlarınızdan biri zor bir durumda sizin yanınıza geliyorsa sizin iyiliğiniz için oraya gelmiyordur.
Genel olarak, iyi insanları birbirinden uzak tutmak ve dünyadaki daha kötü insanları yetiştirmek için bağnazlığı, homofobiyi, cinsiyetçiliği, ırkçılığı ve faşizmi kullanırlar.
Kötü insanlar, her türlü kötü niyetli davranış için iyilik gösterme kabiliyetine sahiptir.
Kötü insanlar, karşılarındakileri aşağılamaya bayılırlar. Bu insanların hayatınıza müdahale etmesine izin vermeyin. Basitçe, 'Hayatımın o kısmından memnun olmadığın için üzgünüm, ama benim için önemli.' demeniz yeterli olacaktır.
Bu kişilerin en etkili silahlarından biri de kaos ve kafa karışıklığıdır. Yaşayacağınız içsel çatışma onların yararına olacaktır ve gerginliğiniz, stresli haliniz ya da umutsuzluğunuz onlara ayrı bir haz verecektir.
Size gerçek kimliklerini ve kişiliklerini asla göstermezler. Sizi iyice inceleyip, çözdüklerine inandıktan sonra size göre hareket ederler. Onlar herkes için bambaşka insanlar olurlar.
Kötü insanlar, ısrarlı, dostane, yoğun, yapışkan ve sahtelerdir. Onları hayatınızdan çıkarsanız bile her zaman etrafınızda dolaşmaya devam ederler.