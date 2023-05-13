Hayatınızda kötülük potansiyeline sahip insanlar olduğunu gösteren işaretler

9- ARKADAŞLARI VE AİLESİ SİZİ UYARIYOR MU?

Arkadaşlarının ya da ailesinin sizi o kişi hakkında uyarması aslında oldukça önemlidir. Çünkü bu kişiler sizi kolayca manipüle edebilir. Eğer bu tarz bir uyarı alıyorsanız o kişiyi gözden geçirmenizde fayda var.